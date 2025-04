Le Iene, stasera ospiti Alessandra Amoroso e Michele Bravi

Stasera su Italia 1, nuovo appuntamento con “Le Iene”, condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Tra gli ospiti in studio: la cantante Alessandra Amoroso, che presenterà il nuovo singolo Cose stupide, uscito la scorsa settimana; il cantante Michele Bravi.

Tra i servizi in onda

Alessandro Sortino affronta un caso che ha sollevato dubbi e polemiche: la presunta paternità di un bambino nato da una donna che afferma di aver avuto rapporti con il compagno, detenuto all’interno del carcere di Bologna. ‘Abbiamo fatto l’amore nella ludoteca, gli agenti penitenziari non controllavano’, racconta lei. Finora il magistrato di sorveglianza non ha creduto alla loro versione, negando a Luca il diritto di assistere al parto e di riconoscere ufficialmente il bambino. Ma ora, il risultato del test del DNA – con valore legale – è arrivato. Nel servizio, verrà mostrato in esclusiva l’esito che potrebbe cambiare radicalmente il destino di questa famiglia.

Un’alimentazione sana è fondamentale per il nostro benessere

Ma sappiamo davvero cosa dobbiamo mangiare e come farlo? Nel suo nuovo servizio, Gaetano Pecoraro ci accompagna in un percorso tra alimentazione, salute e consapevolezza, per imparare a trattare bene il cibo e, di conseguenza, anche noi stessi. Un racconto che anticipa lo speciale La Cura – tutto quello che devi sapere per stare meglio, che andrà in onda domenica 20 aprile in prima serata su Italia 1.

L’ideatore del programma è Davide Parenti. In regia Antonio Monti.

Il programma può essere seguito in streaming, anche all’estero, su www.iene.it.

