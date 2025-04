Focus, da oggi al via gli speciali “Ufo: i casi italiani”

Occasione imperdibile per appassionati e detrattori, i tre speciali dedicati agli alieni di casa nostra realizzati da Skylight, titolati “UFO: i casi italiani”. I doc sono la proposta inedita di Focus per le serata del 14, 21 e 28 aprile, a partire dalle ore 21.20. Esperti qualificati, divulgatori, documenti rari, sono gli ingredienti del programma a cura del producer Fabio Fagone.

Nella prima puntata ci si pone un quesito assai estremo: è possibile che all’interno dell’Etna ci sia una base (segreta, obviously…) extraterrestre? E che alcune persone vengano “possedute” da alieni mutanti, provenienti da altre dimensioni dello spazio-tempo? Secondo un signore siciliano, sì.

Lo ha sostenuto per anni Eugenio Siragusa, la cui vita ebbe una svolta, tanto da entrare in contatto epistolare con l’allora comandante in capo delle Forze Alleate in Europa, Dwight Eisenhower, fino a vari incontri diretti con extraterrestri, che gli dettarono messaggi di pace e fratellanza per capi di Stato e uomini di scienza (cui risposero il capo di Gabinetto del Generale De Gaulle e Paolo VI, con un manoscritto). Erano gli anni Sessanta… so peace & love.

Vero è che, come afferma l’autorevole Adam Frank (docente di Fisica e Astronomia all’Università di Rochester, a Washington), la probabilità che tra i miliardi di miliardi di sistemi stellari presenti nel Cosmo, sia esistita una forma di civiltà tecnologicamente avanzata come la nostra è altissimo e che per Mulder e Scully the truth is out there, potente tagline del capolavoro seriale X- Files, un eccellente modo per farsi un’idea sullo state of art del tema unidentified flying object è seguire la nuova serie in onda di Focus.

