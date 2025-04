Al cimitero Maggiore commemorazione caduti della Resistenza

Al cimitero Maggiore di Milano commemorazione caduti della Resistenza

Oggi alle ore 10 nel Campo 64 – Campo della Gloria del Cimitero Maggiore di Milano avrà luogo la cerimonia di commemorazione dei caduti della Resistenza partigiana e della lotta di Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Saranno deposte le corone di alloro e interverranno le autorità civili e militari, Anpi, Aned e l’Amministrazione comunale.

Appena finita la Seconda guerra mondiale, le grandi città scelsero di creare spazi dedicati ai caduti per la libertà. I “Campi della Gloria”, arricchiti da monumenti, onorano chi diede la vita tra il 1943 e il 1945: combattenti, deportati, collaboratori e staffette. A Milano, il Cimitero Maggiore iniziò già nel 1945 a ospitare i caduti della Resistenza tra cui anche i poveri martiri di piazzale Loreto. Il primo sindaco del dopoguerra, Antonio Greppi, promosse la sistemazione dell’area. Un concorso, vinto dall’architetto Umberto Comolli, portò alla posa della prima pietra il 25 aprile 1948.

Alle ore 17.30, nella sala Excelsior di Anteo Palazzo del Cinema (via Milazzo 9 / piazza XXV Aprile 8), la senatrice a vita Liliana Segre riceverà la tessera d’onore di ANEI, in una cerimonia pubblica organizzata dall’Associazione nazionale ex Internati nel lager nazisti. L’evento rientra tra le iniziative promosse dal Comune di Milano nel palinsesto “Tempo di Pace e Libertà. 80 anni di Liberazione” per l’80° anniversario del 25 Aprile.

Il riconoscimento, approvato dal Consiglio nazionale ANEI su proposta della sezione milanese, vuole ricordare anche il marito della senatrice, Alfredo Belli Paci, Internato Militare Italiano in sette lager nazisti.

Interverranno il prefetto Carlo Sgaraglia, Lionello Cerri, Valentina Villa, Luca Bottura e Anna Maria Sambuco, presidente nazionale ANEI. Parteciperà anche un rappresentante dell’Amministrazione comunale Seguiranno la proiezione del trailer “C’è chi disse no” e un’intervista a Liliana Segre condotta da Marco Brando, presidente ANEI Milano.

Ingresso gratuito con prenotazione.

