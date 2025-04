Dominika Zamara nuovamente in tour, ora in Argentina

Il soprano Dominika Zamara reduce dalla tournée in Messico, si appresta a ripartire. Questa volta; direzione Argentina.

La Zamara sembra essere inarrestabile, fa appena in tempo a tornare, cambio valigia e partire nuovamente. Concluso da poco il suo tour in Messico, un grande successo che ha rimarcato come il pubblico messicano aspettasse di vederla calcare i palchi del proprio paese.

Ora ad attenderla i suoi fans da Buenos Aires, dove torna a distanza di qualche anno, e dove ha lasciato un segno indelebile nei cuori di molte persone. Ed è proprio la capitale argentina a essere l’orbita nella quale graviterà la sua presenza, un ritorno molto atteso.

Una tre giorni intensi e carichi di impegni artistici, divisa tra prove, incontri, conferenze, interviste e relativo concerto. Da quello che ne è trapelato, lunedì 14 aprile, sarà ospitata nella Radio Nacional Clásica FM 96.7, mentre il giorno dopo sarà sul palco del Gran Salón del Centro Naval. La Zamara sarà accompagnata dalla pianista Bárbara Warzyca.

La Zamara ha dichiarato: “sono lieta di tornare in Sud America, prima in Messico e ora Argentina. Sono paesi che adoro, dove c’è una grande cultura, rispetto per l’arte e un pubblico fantastico”. Il repertorio scelto sarà improntato nel romanticismo: dalle Arie da Concerto di Giuseppe Verdi, Vincenzo Bellini, ai lieder di Chopin, ai momenti contemporanei con il brano di Tiziano Bedetti.

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia