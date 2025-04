Rhythmic’s team, via al campionato di Insieme Silver

Rhythmic’s team, via al campionato di Insieme Silvermpionato di Insieme Silver, con la prima prova regionale andata in scena domenica a Capiago Intimiano.

Tra le protagoniste, le ginnaste della Rhythmic’s Team si sono distinte nella categoria LD, portando in pedana due squadre determinate e cariche di aspettative.

Ottima la prestazione della squadra composta da Anita, Martina, Clarissa, Asia ed Elisa, che ha conquistato un meritatissimo secondo posto, sfiorando l’oro per soli 0,10 punti. Una medaglia d’argento che profuma di rivincita e soddisfazione, frutto di un lungo lavoro di squadra portato avanti con passione e costanza negli anni. Per queste atlete unite da un forte spirito di gruppo, il podio regionale rappresenta un traguardo importante e atteso.

Più sfortunato, invece, l’esordio nella nuova categoria junior/senior per Matilde, Rebecca e Clelia, le più giovani tra le rappresentanti della Rhythmic’s Team. L’emozione e la tensione della gara si sono fatte sentire, causando qualche errore che ha compromesso la classifica finale. Nonostante ciò, le tre ginnaste hanno dimostrato in precedenti competizioni di avere tutte le carte in regola per competere ad alti livelli e avranno sicuramente modo di rifarsi già nella seconda prova regionale.

Le allenatrici si sono dette soddisfatte delle prove e fiduciose nel percorso intrapreso: “Siamo orgogliose del lavoro delle ragazze, i risultati di oggi sono un punto di partenza. Torniamo in palestra con ancora più determinazione, con l’obiettivo di arrivare pronte al Campionato Nazionale di Rimini, a fine giugno”.

Una giornata di sport, emozioni e crescita, che conferma ancora una volta il talento e la determinazione delle giovani atlete della Rhythmic’s Team.

