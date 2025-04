Bruce Springsteen: “Blind Spot”, brano tratto dall’album “Streets Of Philadelphia Sessions”

Giovedì 17 aprile, è uscito il nuovo brano “Blind Spot” (https://brucespringsteen.lnk.to/BlindSpot) di Bruce Springsteen tratto dall’album “Streets Of Philadelphia Sessions” e secondo estratto dall’imperdibile “TRACKS II: THE LOST ALBUMS”, i 7 album mai pubblicati in uscita il 27 giugno per Sony Music (pre order: https://brucespringsteen.lnk.to/TheLostAlbumsPR).

“Streets of Philadelphia Sessions” di Bruce Springsteen – una raccolta di dieci brani precedentemente conosciuta dai fan come il suo tanto vociferato “loops records” – saranno pubblicate integralmente con “Tracks II: The Lost Albums”.

Il centro tematico di “Streets of Philadelphia Sessions” è “Blind Spot”, una canzone che esplora il dubbio e il tradimento nelle relazioni.

«Quello era semplicemente il tema su cui mi sono concentrato in quel momento – spiega Bruce Springsteen – Non so davvero perché. Io e Patti, ci stavamo divertendo un sacco in California. Ma a volte, se ti concentri su una canzone che ti piace, allora segui quel filo. Avevo Blind Spot, e ho seguito quel filo per il resto del disco».

Completamente finito, mixato e previsto per un’uscita nella primavera del 1995, “Streets of Philadelphia Sessions” fu infine messo da parte, dato che Springsteen decise di riunirsi con la E Street Band per la prima volta dopo sette anni.

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia