“Zona Bianca”: un’analisi dello scenario internazionale

Nel nuovo appuntamento di stasera con “Zona Bianca”, talk d’approfondimento in onda in prima serata su Retequattro, Giuseppe Brindisi tornerà ad analizzare lo scenario internazionale così come va delineandosi in seguito al conflitto fra Russia e Ucraina.

Donald Trump, Presidente in carica degli Stati Uniti, ha promesso all’Europa dazi che potrebbero mettere in ginocchio anche le piccole e medie imprese italiane, mentre Ursula von der Leyen ha ottenuto un primo sì per il piano di riarmo europeo dal Consiglio straordinario.

A seguire, un’intervista a Paolo Zampolli, imprenditore italoamericano scelto da Trump come suo inviato speciale in Italia.

