Gli autori Elena Paola Gaggini e Davide Falco, dialogheranno con Massimo Gioggia,

giornalista e scrittore ed Eugenia Borzone, presidente SOROPTIMIST CLUB Valsesia

Letture a cura di Carolina Cerri

Ore 17.30 nel Cortile di Maria, in via Frà Dolcino 44 – 28077 PRATO SESIA (NO)

