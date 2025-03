Gruppo CAP si conferma tra le eccellenze italiane nel settore delle utility, ottenendo il premio Top Utility 2025 nella categoria “Territorio e Comunità“, con la seguente motivazione “l’azienda si è distinta per la capacità di promuovere un confronto aperto, talvolta dialettico, con il territorio, conseguendo risultati positivi anche nelle altre aree di valutazione”

Assegnato da Althesys in occasione della conferenza “Le utility, valore per l’Italia“, il riconoscimento viene conferito all’azienda che si distingue per la capacità di creare valore condiviso nel proprio territorio, promuovendo iniziative a beneficio della comunità, investendo nella sostenibilità ambientale e sociale e rafforzando il rapporto con cittadini e stakeholder.

https://www.gruppocap.it

