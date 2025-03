MTM Teatro Leonardo: “Basta poco” dal 13 Aprile

MTM Teatro Leonardo

dal 3 al 13 aprile 2025

BASTA POCO

di Antonio Cornacchione

con Antonio Cornacchione, Pino Quartullo e Alessandra Faiella

regia Marco Rampoldi

con la partecipazione in video di Pier Luigi Bersani e Giovanni Storti

Antonio Cornacchione scrive una farsa divertente ma ruvida, politicamente scorretta, con alcuni echi del periodo più ‘comicamente impegnato’ del teatro di Dario Fo, affiancato in scena, sotto la guida di Marco Rampoldi, da un istrionico Pino Quartullo e un’esilarante Alessandra Faiella.

Palmiro – Antonio Cornacchione -, tipografo sull’orlo del fallimento, di provata fede politica, vive in una casa popolare intestata ai genitori deceduti da anni, insieme alla sua unica dipendente: una donna ungherese -Alessandra Faiella -, di cui è segretamente innamorato, cui offre ospitalità al posto del TFR che le spetterebbe.

Nel momento in cui riceve lo sfratto perché l’appartamento viene assegnato ad una famiglia ROM, Palmiro, deluso dalle inconsistenti rassicurazioni ‘video-telefoniche’ del vecchio compagno di banco Limonati – Giovanni Storti – viene tentato da alcuni ’loschi figuri’ – un emissario del racket, un aggressivo neofascista – Pino Quartullo -, che lo spingono a rinnegare i proprio ideali per poter conservare l’appartamento, mentre il fantasma del padre – Pier Luigi Bersani -, lo sprona a non venire meno ai propri principi, in un crescendo che lo porta a venire aggredito e malmenato a più riprese, mentre non riesce più a distinguere i vari ‘tentatori’ che hanno tutti un’inquietante somiglianza.

mtmteatro.it

Altri articoli di teatro su Dietro la Notizia