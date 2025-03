Milano-Torino: programma, premi, viabilità. Festa ciclismo

Come annunciato un mese fa, la classica di ciclismo Milano-Torino partirà da piazza San Vittore alle 11.35 di mercoledì 19 marzo 2025 per proseguire alla volta della Basilica di Superga, a Torino, dove è previsto l’arrivo. Alcuni appuntamenti anticipano la gara.

Il trofeo sarà esposto nella sede di via Pace del Crèdit Agricole, sponsor di gara, il 13 e 14 marzo: chiunque potrà fotografarlo o farsi un selfie con il premio destinato al vincitore della corsa negli orari di apertura della banca. Dal 16 al 18 marzo sarà esposto all’Official Point di piazza San Vittore.

Sabato 15 marzo, a partire dalle ore 15.30, si svolgerà una festa del ciclismo che coinvolgerà bambini e ragazzi dagli 8 ai 15 anni della società sportiva Biringhello sulla pista di via Labriola. L’iniziativa terminerà con una grande merenda offerta a tutti i partecipanti.

Domenica 16 marzo verrà inaugurata all’Official Point di piazza San Vittore la mostra “Sulle strade del MiTo” che accoglie fotografie realizzate da Roberto Bettini, fotografo di gregari e campioni di ciclismo al Giro d’Italia, al Tour, alla Vuelta e in giro per il mondo. La sua Sprint Cycling Agency é seconda nel mondo solo all’americana Getty Images. La mostra rimarrà aperta fino a domenica 23 marzo, dalle ore 10 alle ore 19.

Nel locale, che accoglie la vendita di prodotti a marchio RHO, saranno in vendita dal 16 al 19 marzo, giorno di San Giuseppe, biscotti monoconfezione con il logo “Papà sei un MiTo!” impresso sulla glassa realizzati grazie a Confcommercio Rho e ArtePanettone, un regalo originale per la Festa del Papà che cade proprio il giorno della gara. Un’idea nata dalla collaborazione tra l’Assessorato a Commercio e promozione della città guidato da Maria Rita Vergani, l’Assessorato allo Sport guidato da Alessandra Borghetti ed RCS Sport, organizzatore della Milano-Torino.

Martedì 18 marzo, a Villa Burba, in corso Europa 291, dalle 14.00 alle 18.30 sarà attivo il quartier generale di RCS SPORT, con sala stampa, ritiro accrediti, verifica delle licenze.

Sempre martedì 18 marzo, alle ore 21, al Centro Congressi Mantovani Furioli nell’ambito del Collegio dei Padri Oblati del Santuario, in corso Europa 228, Roberto Bettini racconterà la sua carriera in una serata cui parteciperanno anche Jacopo Guarnieri, ex ciclista su strada ed ex pistard italiano; Luca Guercilena, General Manager LidlTrek Professional Cycling Team; Juan David Sierra, ciclista professionista. A condurre la serata il giornalista di Sky Alberto Pontara. Essendo Rho sede di gara per le Olimpiadi Milano Cortina 2026 per gli sport sul ghiaccio, la città sarà felice di accogliere anche Marco Velo, ex ciclista su strada italiano, professionista dal 1996 al 2010, commissario tecnico nazionale strada donne e attuale tecnico della crono azzurra che potrà raccontare le sue esperienze olimpiche.

Mercoledì 19 marzo la 106° edizione della Milano – Torino si aprirà nel cuore di Rho a partire dalle ore 9.45. Dalle 10.15 alle 11.30 i team partecipanti saliranno sul palco montato in piazza San Vittore per il Foglio firma. Lo start, dato dal Sindaco Andrea Orlandi, è previsto alle 11.35 per arrivare alla Basilica di Superga, a Torino, attorno alle 16.00.

Durante la mattinata saranno premiati i vincitori del concorso “Papà sei un MiTo!”: c’è ancora tempo fino a lunedì 17 marzo per inviare all’indirizzo email comunicazione@comune.rho.mi.it , indicando nell’oggetto “CONCORSO MITO”, uno scatto che ritrae padre e figlio/a in bicicletta. Vanno benissimo anche foto storiche con i nonni. La giuria valuterà, in particolare, tenerezza, creatività e legame affettivo con le due ruote.

Il settimanale Settegiorni si è reso disponibile a pubblicare le foto dei vincitori dei concorsi banditi dal Comune di Rho.

Verranno premiate anche le prime tre vetrine che risulteranno vincitrici del concorso VETRINE MITO ideato in collaborazione con la delegazione Confcommercio Rho: i commercianti devono ispirarsi ai colori rosso e blu, che caratterizzano la corsa la cui storia inizia nel 1876, e alla storia della gara. Le foto della vetrina vanno inviate entro il 17 marzo a comunicazione@comune.rho.mi. it indicando nell’oggetto “VETRINE MITO”.

I ragazzi delle scuole primarie si raduneranno in piazza San Vittore e Piazza Jannacci sventolando seicento bandierine blu e rosse distribuite da RCS Sport. I corridori, come di consueto, avranno campo base nel parcheggio vicino al cimitero centrale di corso Europa. Da lì raggiungeranno la centralissima piazza.

Quindi, dopo lo start, percorreranno via Garibaldi, via Milano, via Castelli Fiorenza passando davanti al Teatro Civico di piazza Jannacci, quindi via Matteotti. Ritornati su piazza San Vittore, svolteranno verso via Madonna per raggiungere corso Europa. La testa del corteo con moto e auto li attenderà lungo via Asilo pronta a inserirsi nel percorso su via Madonna.

Lungo corso Europa si proseguirà in direzione di via Mattei. I ciclisti pedaleranno lungo via Pregnana e via Bixio, saliranno sul ponte di Lucernate, arriveranno su via Magenta per poi entrare sulla superstrada che scavalla l’autostrada Milano-Torino raggiungendo il cosiddetto chilometro zero.

Ci saranno disagi, trattandosi di un giorno lavorativo, ma l’evento rappresenta per Rho un momento di sport di altissimo livello.

Per quanto riguarda la viabilità, l’organizzazione dell’evento prevede la chiusura del centro e dei principali parcheggi, già a partire dal giorno precedente, oltre a modifiche e blocchi alla viabilità per il passaggio della corsa.

Il Comune suggerisce, dove possibile, mezzi alternativi all’auto per gli spostamenti durante la mattina del 19 marzo o l’utilizzo di percorsi alternativi.

Queste le modifiche:

Parcheggio di Via Paolo Goglio (lato Comando PL)

Divieto di sosta con rimozione dalle 20:00 del 18/3 alle 13:30 del 19/3

Divieto di transito dalle 06:00 alle 13:00 del 19/3

Largo Don Giulio Rusconi

Divieto di sosta con rimozione dalle 17:00 del 18/3 alle 16:00 del 19/3

e dalle 12.00 alle 18 del 20/03 (lato adiacente chiesa)

Divieto di transito dalle 17:00 18/3 alle 16:00 del 19/3

Parcheggio Cimitero

Parcheggio di Via Martiri della Libertà

I parcheggi di Via Redipuglia, via Giorgetti, via Bersaglio, Via Garibaldi (park Via Meda)

Divieto di sosta con rimozione dalle 20:00 del 18/3 alle 13:30 del 19/3

Divieto di transito dalle 06:00 alle 13:00 del 19/3

Piazza San Vittore

Divieto di sosta con rimozione dalle 17:00 del 18/3 alle 16:00 del 19/3

e dalle 12.00 alle 18 del 20/03 (anche per autorizzati ZTL)

Divieto di transito dalle 17:00 del 18/3 alle 16:00 del 19/3

e dalle 12.00 alle 18 del 20/03 (anche per autorizzati ZTL)

Piazza Visconti, via De Amicis, L.go Kennedy

Divieto di sosta con rimozione dalle 06:00 alle 14:00 del 19/3

Divieto di transito dalle 08:45 alle 14.00 del 19/3

Via Asilo

Divieto di transito dalle 08:45 alle 14.00 del 19/3

Via Serra tratto C.so Europa-Via Madonna e parcheggio prossimità Poste (lato C.so Europa)

Divieto di sosta con rimozione dalle 07:00 alle 13:30 del 19/3

Divieto di transito dalle 08:45 alle 13:00 del 19/3.

Le seguenti vie dovranno essere libere da vetture in sosta dalle ore 07.00 del 19/3 e chiuse al traffico durante il passaggio della corsa:

– Via Garibaldi

– Via Milano

– Via Castelli Fiorenza

– Via Matteotti

– Piazza San Vittore

– Via Madonna

– Corso Europa (tratto via Lainate – via Mattei)

– Via Mattei

– Via Pregnana

– Via Nino Bixio

– Ponte di Lucernate

– Via Magenta

Aggiornamenti dell’ultim’ora saranno postati sul sito www.comune.rho.mi.it. Per urgenze e necessità particolari si può chiamare lo 02.93332206 (Polizia Locale) oppure per informazioni scrivere a centrale.operativa@comune.rho. mi.it

