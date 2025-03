Sayanbull, fuori venerdì il nuovo singolo “Padre Nostro”

Il nuovo singolo di Sayanbull, “Padre Nostro”, è disponibile da venerdì 14 marzo su tutte le principali piattaforme digitali sotto licenza esclusiva di Altafonte Italia.

“Padre Nostro” è un brano sentito e introspettivo che tratta temi forti e delicati, come il degrado sociale e la vita nei quartieri più abbandonati nelle periferie di Roma. Attraverso le sue rime dirette e incisive, vuole comunicare un messaggio di speranza per chi vive situazioni difficili, un invito a non mollare mai e continuare a sognare.

Il singolo è caratterizzato da sonorità urban e rap, scandite da beats ricercati e taglienti che riflettono lo stile unico di Sayanbull e trasportano l’ascoltatore all’interno della traccia.

Sayanbull

Nato a Roma nella borgata chiamata SHANGAI (Tor Marancia), Sayanbull, nome d’arte di Alex Refice, è un rapper e uno dei membri attivi del collettivo Trap Shangai Blood. Inizia il suo percorso musicale nel 2018 fondando il collettivo Shangai Blood insieme a Suburbio e Wave DB pubblicando con i brani Cocaland, Ghifia, Tuttappò, Whisky fino a pubblicare nel 2019 il primo brano che gli porta riconoscimento nella scena Trap “Via Libetta”. Continua le sue pubblicazioni con Virus, Malavita, Most Wanted e nel 2020 escono i brani “Immortali” in memoria di Pepi e Er Gitano insieme a Ion e “Brucia Roma” con Suburbio, Pa Pa e Ion. Esce successivamente il brano “Mobster” con Ion, Taxi B e Sapo Bully. L’ultimo brano pubblicato è “Sauvage” insieme a ION.

Instagram – Spotify

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia