Bollate: online il nuovo sito web del Comune

Online il nuovo sito web del Comune: accessibile, innovativo e a misura di cittadino

Il Comune di Bollate informa i cittadini che, da ieri 18 marzo 2025, è online il nuovo sito web istituzionale, un portale completamente rinnovato e riprogettato per offrire un’esperienza digitale più moderna, intuitiva e accessibile.

Questo importante progetto è stato realizzato grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell’ambito della strategia di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.

Il nuovo portale, pensato per essere intuitivo e facilmente navigabile, si presenta in modo semplice e moderno. Scaricando l’App Municipium, inoltre, si potrà restare aggiornati su tutte le principali notizie del Comune in modo semplice e veloce.

Principale novità del nuovo sito, l’accessibilità avanzata: il sito rispetta le Linee Guida AgID e le direttive europee sull’accessibilità digitale, assicurando un accesso semplificato per persone con disabilità visive, uditive e motorie.

La nuova interfaccia, inoltre, migliora la fruizione delle informazioni e facilita la ricerca di documenti e servizi.

Il sito è stato realizzato con fondi PNRR.

“Il nostro obiettivo è fornire ai cittadini uno strumento efficace, accessibile e moderno, in grado di rispondere alle loro esigenze quotidiane – ha detto il Sindaco Francesco Vassallo, ribadendo l’impegno del Comune di Bollate verso l’innovazione digitale e l’inclusione.

L’indirizzo del sito è quello di sempre: www.comune.bollate.mi.it

