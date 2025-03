Assessore Bertolaso al lavoro per creare rete longevità sana

“Siamo al lavoro per realizzare, in Lombardia, primo esperimento italiano, una rete della longevità sana, formata dalle strutture ospedaliere regionali. L’obiettivo è evitare che le persone diventino pazienti, utilizzando strategie di prevenzione e di ‘diagnosi predittiva’. Dobbiamo identificare e neutralizzare i fattori di rischio prima che si sviluppino patologie, mentre per chi è già malato dobbiamo garantire le cure più avanzate, anche di biofarmaceutica e di medicina rigenerativa, prevenendo anche il ripresentarsi di malattie già curate con successo“.

Lo ha annunciato l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, all’evento ‘Eccellenze sanitarie lombarde. Un viaggio nella cura del futuro’ a Palazzo Lombardia in cui sono stati premiati gli ospedali lombardi presenti nella classifica stilata da Newsweek e Statista relativa ai 250 ospedali top del mondo.

L’assessore Bertolaso, parlando della rete della longevità sana ha concluso sottolineando che “siamo pronti a guidare questa rivoluzione sanitaria grazie alle nostre strutture di eccellenza e in collaborazione con partner internazionali“.

