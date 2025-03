“Fuori dal coro” sul decesso di Cristina Pagliarulo

In seguito alla vicenda di Cristina Pagliarulo portata alla luce dalle telecamere di “Fuori dal coro” – condotto da Mario Giordano in prima serata su Retequattro – i Nas si sono recati presso l’Ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno per acquisire carte e documenti relativi all’iter sanitario della donna.

La 41enne è morta lo scorso 6 marzo all’interno dell’Ospedale dopo 24 ore di attesa su una barella. Dalla ricostruzione emerge che la situazione potrebbe essere stata aggravata anche a causa della mancata tempestività nella diagnosi.

Altri articoli dietrolatv su Dietro la Notizia