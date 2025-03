Vanna Ravazzoli, segretaria del Partito Democratico di Opera, assicura che non si fermerà l’impegno per aggregare forze politiche, realtà sociali e persone che in nome di valori condivisi e con spirito costruttivo, unitario e onesto collaborino per costruire un nuovo centrosinistra capace di rispondere alle attese della comunità operese.

Ravazzoli pare determinata e lo è ancora di più dopo aver appreso “con rammarico e dispiacere” che AVS, il Gruppo civico e M5S hanno deciso di presentare alle prossime elezioni una loro lista.

La notizia di questa spaccatura era nell’aria da tempo, ma nonostante ciò il PD ha partecipato negli ultimi mesi a numerosi tavoli con l’obiettivo di ricompattare il centrosinistra e dar vita così a una maggioranza democratica e progressista, a un centrosinistra all’altezza delle attese dei cittadini. Il Partito Democratico, che rappresenta la più grande forza democratica della compagine del Centrosinistra operese, ha lavorato fino all’ultimo, per cercare di costruire un progetto che potesse rispondere con forza e determinazione alla lista con cui la destra ricompattata si presenterà alle elezioni. Quella destra che dopo tredici anni inconcludenti ha portato il nostro paese e la nostra comunità sulle pagine della cronaca nazionale per l’arresto e la condanna del Sindaco Antonino Nucera e di alcuni dirigenti dell’ufficio tecnico del Comune.”

I democratici operesi, dunque, ritengono gravissima la spaccatura che OperAttiva ha scelto di provocare nel campo del centrosinistra operese, fatta in contrasto con il prioritario obiettivo di perseguire gli interessi e le attese di quella grande parte della comunità operese che fa riferimento al centrosinistra.

Altri articoli di Opera su Dietro la Notizia