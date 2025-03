Assegnazione onorificenze civiche della Città di Rho

L’amministrazione comunale apre dal 15 marzo al 15 aprile 2025 il bando per assegnare le onorificenze civiche della Città di Rho per l’anno 2025, preferibilmente a persone nate a Rho, ivi residenti o non residenti, e a tutti coloro che abbiano dato lustro alla Città e sviluppato attività meritorie come associazioni, enti o aziende.

Come recita l’articolo 1 ampliato delle Linee guida per l’assegnazione delle civiche onorificenze,

“Il Comune di Rho ritiene che tra i suoi doveri sia compresa la segnalazione di merito a coloro che abbiano dato lustro e giovamento alla Città di Rho sia rendendone più alto il prestigio attraverso la loro personale virtù sia servendo con disinteressata dedizione le istituzioni con

Attività ed opere concrete in campo politico, scientifico, medico, culturale, artistico, educativo, lavorativo, economico, sportivo, militare e religioso;

Iniziative di carattere sociale e filantropico;

Particolare collaborazione alle attività della Pubblica Amministrazione;

Atti di coraggio e di abnegazione civica;

Particolare senso civico attraverso virtuosi comportamenti a vantaggio della collettività;

Esempio di vita improntata ai principi di pace, giustizia, solidarietà.”

Sono ritenute valide le candidature presentate negli anni precedenti, a cui non è stata riconosciuta l’onorificenza. La Civica Onorificenza è conferita ogni anno di norma a non più di 10 persone o enti, istituzioni o associazioni operanti in città per il meritevole impegno profuso in un arco di tempo indicativo decennale nell’interesse del bene comune o per un’azione benemerita che abbia suscitato in città vasta eco. Le onorificenze saranno conferite con cerimonia solenne il 2 giugno in occasione della Festa della Repubblica.

Le proposte di candidatura, formulate per iscritto tramite la domanda pubblicata sul sito www.comune.rho.mi.it , devono essere indirizzate al Sindaco, corredate dai necessari elementi informativi (curriculum vitae, relazione, articoli, etc.) entro lunedì 15 aprile 2024 nel modo seguente:

· a mano presso il QUIC- Sportello del Cittadino, Via De Amicis, 1

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00

martedì e giovedì anche dalle ore 14.00 alle ore 18.30

sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30

· con raccomandata a Comune di Rho, P.zza Visconti, 23 – 20017- Rho

· posta certificata pec.protocollo.comunerho@ legalmail.it

Per informazioni ci si può rivolgere a Ufficio Cerimoniale, Eventi, Relazioni istituzionali tel. 02 93332 523 – 256; email: cerimoniale@comune.rho.mi.it

