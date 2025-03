Apre oggi Downtown, il nuovo club nel cuore di Milano

Downtown, il nuovo club nel cuore di Milano, inaugurerà la nuova stagione aprendo le porte per la prima volta venerdì 21 marzo 2025 in Via Baracchini 11.

Downtown, con il suo taglio moderno e dal design minimal e originale, è pronto ad offrire un’esperienza musicale unica in cui creare un nuovo punto di riferimento per la nightlife milanese

Ogni serata esplora le diverse sfumature della musica elettronica, dall’house all’afro house e dalla techno alla deep house, creando un’atmosfera unica nel suo genere. Il club, situato nel cuore di Milano, mette al centro il prodotto musicale offrendo DJ internazionali e nazionali che ogni sera faranno ballare il pubblico per tutta la notte. L’allestimento è studiato in ogni dettaglio con lo scopo di creare esperienze uniche e immersive partendo dai grandi ledwall posizionati a soffitto e situati anche in tutta la sala che con giochi di luci, colori e specchi faranno da sfondo ad ogni serata e aumenteranno l’identità visiva del locale.

Per un’esperienza ancora più coinvolgente, il sabato sera Downtown offre il format “Afrodite”, interamente dedicato al sound afro-house. Una serata che unisce ritmi tribali e deep vibes, creando un’atmosfera magnetica e sensuale. “Afrodite” è un viaggio sonoro e visivo, pensato per un pubblico selezionato che cerca musica di qualità ed emozioni autentiche in un ambiente esclusivo. La selezione musicale è curata nei minimi dettagli, con sonorità che spaziano da melodie ipnotiche a percussioni avvolgenti e beat elettronici sofisticati. Un sound che prende ispirazione dalla cultura musicale africana e la fonde con elementi deep, tech e house.

Downtown aprirà le sue porte venerdì 21 marzo 2025 dalle ore 23.30 per una serata piena di divertimento e buona musica e continuerà sabato 22 marzo con l’inaugurazione del nuovo format “Afrodite”.

Tickets disponibili su Clubbing, il portale/app per la nightlife.

La notte a Milano sta per cambiare. Downtown è il futuro. Sei pronto a viverlo?

