Per la terza volta la Milano-Torino parte da Rho tra ali di folla

il terzo anno consecutivo la Milano-Torino è partita da Rho, ancora una volta baciata da uno splendido sole che ha rallegrato questa mattina piazza San Vittore e le vie del centro piene di tifosi. Tra di loro, anche 518 bambini delle scuole del territorio, che sventolavano ventagli “Una corsa, un MiTo” forniti da RCS Sport, che organizza l’evento sportivo.

Grande soddisfazione da parte del Sindaco Andrea Orlandi e dell’assessore allo Sport Alessandra Borghetti, che si è spesa per settimane per organizzare ogni singolo dettaglio di una riuscitissima festa del ciclismo.

La mattinata si è aperta con le premiazioni dei concorsi banditi dal Comune di Rho in occasione della 106° edizione della classica di ciclismo la cui storia iniziò nel lontano 1976, come ricorda il trofeo dorato.

Tanti hanno partecipato inviando le loro fotografie, costruite con fantasia e creatività.

Per il concorso vetrine, ispirato ai colori della gara ciclistica, primo classificato Bi 67 di via Madonna 17. Roberta è l’artefice dell’allestimento con due ruote colorate di rosso, elegantemente decorate con fiori rossi e blu, appese tra due abiti blu, in mezzo a cuscini e rose rosse.

Secondo classificato il parrucchiere Piera e Daniele di via Garibaldi 33: una storica bici da corsa campeggia tra maglie della Colnago e di Velo Sport Rho, gli allestitori hanno chiesto in prestito al fotografo Roberto Bettini due pannelli con foto di gare del passato e hanno aggiunto loghi della Milano-Torino di qualche anno fa.

Al terzo posto Giudici Boutique di largo Mazzini 18: un abito rosso e uno blu, una biciclettina con le rotelle ai lati sovrastata dalla scritta “Tutti iniziano così”. Molte foto della Milano-Torino, palloncini rossi e blu e la mitica immagine del passaggio della borraccia tra Gino Bartali e Fausto Coppi al Tour de France del 1952.

