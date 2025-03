Comune di Rho, il Comune di Arese e le associazioni Teatro dell’Armadillo, Contamina APS e AFK Progetto Giovani danno il via al progetto PLAYING SKYLINE e alla sua prima azione, ovvero la call “URBAN ECHO”.

Il progetto “PLAYING SKYLINE – PERFORMANCE PARTECIPATE TRA EX FABBRICHE E NUOVI CANTIERI”, coordinato da Comune di Rho e Comune di Arese, realizzato dalle associazioni Teatro dell’Armadillo, Contamina APS e AFK Progetto Giovani, con il contributo di Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus, ha la finalità di riflettere, attraverso le arti performative partecipate, intorno ai profili socio-culturale e urbano delle città, dal passato al futuro. In un’ottica partecipativa, le azioni e gli eventi proposti favoriscono una visione collettiva, l’interpretazione di un orizzonte identitario, tra ex fabbriche e nuovi cantieri, tra vecchie e nuove destinazioni d’uso dei luoghi.

La rappresentazione teatrale, il flash mob di danza contemporanea, la performance di musical e le letture teatralizzate diventano gli strumenti culturali partecipati per comprendere ed esplorare le metamorfosi del territorio, ovvero le trasformazioni che hanno modificato le skyline di Rho e Arese, a partire dai luoghi emblematici, dall’Alfa Romeo, dalle raffinerie, dal cotonificio Muggiani e dalla Diana De Silva, passando per il Polo Fieristico, Expo e il nuovo Teatro Civico, verso i nuovi progetti del PNRR, via De Amicis, riqualificazione intorno alla palazzina Gardella, progetto Ponti e Cerniere, infine verso MIND, il Distretto milanese di innovazione tecnologica.

Le azioni programmate sono le seguenti:

1 – OPEN CALL E LABORATORIO “URBAN ECHO” a cura di Contamina APS

Call e laboratorio artistico di comunità con performance finale. Quattro domeniche pomeriggio di formazione dalle ore 15.00 alle 17.00, dal 6 aprile all’11 maggio. Al Teatro di Lucernate nell’ambito del centro civico di via Giulio Cesare 36.

2 – SPETTACOLO “L’AMORE AI TEMPI DELL’ALFA” a cura di Teatro dell’Armadillo, soggetto e regia di Massimiliano Mancia. Mercoledì 30 aprile, evento civico in occasione della Festa dei Lavoratori, alle ore 21.00 al Teatro Civico Roberto De Silva di Rho.

3 – LETTURE TRA I CANTIERI a cura di Teatro dell’Armadillo e Biblioteca Teatrale Dürrenmatt. Sabato 3 maggio nel tardo pomeriggio, vicino ai giardini di piazza Visconti a Rho

4 – SPETTACOLO “L’AMORE AI TEMPI DELL’ALFA” a cura di Teatro dell’Armadillo. Soggetto e regia di Massimiliano Mancia. Sabato 10 maggio alle ore 21.00 nella Sala Polivalente del Centro Civico Agorà di Arese.

5 – PERFORMANCE TRA I CANTIERI a cura di AFK Progetto Giovani. Domenica 11 maggio pomeriggio, presso l’ex cortile della Scuola Marconi a Rho.

6 – PERFORMANCE TRA I CANTIERI a cura di Contamina APS. Sabato 17 maggio pomeriggio, tra la vecchia e la nuova scuola di Terrazzano di Rho.

7 – LETTURE TRA I CANTIERI a cura di Teatro dell’Armadillo e Biblioteca Teatrale Dürrenmatt. Domenica 25 maggio tardo pomeriggio, nell’ultimo tratto chiuso di via Allende, di fronte a Palazzo Gardella ad Arese.

Sono al via la OPEN CALL e il LABORATORIO “URBAN ECHO” a cura di Contamina APS. Un laboratorio artistico di comunità con performance finale a Terrazzano di Rho, tra la vecchia e la nuova scuola, a cura di CONTAMINA APS. L’appello è rivolto a chi è residente a Rho o è interessato al tema della trasformazione urbana. A chi vuole esplorare la città con occhi nuovi attraverso il teatro, la danza e la musica.

“Terrazzano tra passato e futuro” è un laboratorio artistico di comunità che esplora l’evoluzione urbana della città di Rho, con un focus particolare sull’area di Terrazzano. Attraverso un approccio partecipativo e creativo, il progetto parte dagli eventi storici che hanno segnato la zona per riflettere sulle trasformazioni future. L’obiettivo è coinvolgere attivamente i cittadini nella narrazione e rappresentazione dei cambiamenti urbani, utilizzando i cantieri come spazi di ispirazione e performance.

Il percorso verrà condotto da Marco De Meo, regista e performer. Si raccolgono storie ed esperienze sulla trasformazione urbana dai residenti e dai lavoratori della città. Nascerà di conseguenza una performance multidisciplinare con danza, teatro fisico, voce e musica. Si trasformeranno i cantieri e le aree in transizione in scenografie dinamiche e suggestive. Si rifletterà su temi come la gentrificazione, la riqualificazione e la coesistenza tra vecchio e nuovo.

Il laboratorio è gratuito e aperto a un massimo di 15 partecipanti. Per informazioni e adesioni occorre scrivere entro il 30 marzo ad apscontamina@gmail.com. Il ritrovo sarà alla Sala Polifunzionale /Centro Civico di Lucernate, via Giulio Cesare 36 – Rho. Sono previsti quattro incontri di domenica pomeriggio da 2 ore ciascuno (dalle 15.00 alle 17.00) più le prove: appuntamento per il 6 e il 13 aprile e il 4 e 11 maggio. Non è richiesta nessuna specifica esperienza, il laboratorio è aperto a chiunque voglia sperimentare nuove forme artistiche e condividere la propria esperienza della città

