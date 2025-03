Anna riceverà il premio “Italy’s Global Woman of The Year” ai Billboard Women in Music Awards 2025, che si terranno il prossimo 29 marzo allo YouTube Theatre di Los Angeles.

L’artista italiana, premiata come “Donna dell’Anno” da Billboard Italia, volerà negli Stati Uniti e sarà presente alla cerimonia accanto ad altre superstar internazionali del calibro di Doechii, premiata come “Donna dell’Anno” a livello globale, Gracie Abrams (“Miglior autrice dell’anno”), Glorilla (“Powerhouse”), Jennie delle Blackpink (“Global Force”), Tyla (“Impact Award”), Meghan Trainor (“Hitmaker”) ed Erikah Badu (“Icon”).

Ogni anno l’evento Women in Music di Billboard premia le artiste, le creatrici, le produttrici e le dirigenti donne della musica mondiale per il loro contributo all’industria e alla comunità.

Anna è risultata l’artista femminile con più copie vendute del 2024 nella classifica ufficiale in Italia (FIMI/GFK). “VERA BADDIE” (certificato triplo disco di platino) è stato l’album rimasto più a lungo alla prima posizione durante l’anno, il terzo più venduto in generale e il primo di un’artista donna. Inoltre, è l’artista femminile con più certificazioni FIMI del 2024 con oltre 2 milioni e 500 mila copie certificate.

In attesa di intraprendere il suo primo tour nei palazzetti il prossimo autunno, Anna annunciato le date del VB SUMMER TOUR 2025 – prodotto e realizzato da Vivo Concerti – che la vedrà protagonista dei principali festival estivi.

CALENDARIO DATE LIVE:

VB SUMMER TOUR 2025

Sabato 5 Luglio 2025 – Codroipo (UD), Villa Manin

Domenica 13 Luglio 2025 – Genova, Altraonda Festival

Martedì 15 Luglio 2025 – Legnano (MI), Rugby Sound Festival

Giovedì 17 Luglio 2025 – Francavilla Al Mare (CH), Shock Wave Festival

Sabato 2 Agosto 2025 – Riccione (RN), Versus Festival

Lunedì 4 Agosto 2025 – Diamante (CS), Tirreno Festival

Martedì 5 Agosto 2025 – Roccella Jonica (RC), Roccella Summer Festival

Giovedì 7 Agosto 2025 – Catania, Wave Summer Music

Sabato 9 Agosto 2025 – Cinquale (MS), Vibe Festival

Lunedì 11 Agosto 2025 – Gallipoli (LE), Raffo Parco Gondar

Mercoledì 13 Agosto 2025 – Ostuni (BR), Iod Fest

Venerdì 15 Agosto 2025 – Olbia (SS), Red Valley Festival

Venerdì 22 Agosto 2025 – Romano D’Ezzelino (VI), Ama Music Festival

Domenica 24 Agosto 2025 – Campobasso, Campobasso Summer Festival

https://www.universalmusic.itic.it

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia