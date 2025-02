Il momento che i fan di Stefano Nazzi stavano aspettando è arrivato

La seconda stagione di INDAGINI LIVE è pronta a partire oggi martedì 4 febbraio dal TAM – Teatro Arcimboldi di Milano e il giornalista e scrittore ha svelato quale sarà il caso che racconterà durante i 20 appuntamenti ne i teatri di tutta Italia.

Si tratta di una delle storie di cronaca che più hanno segnato il nostro Paese, conosciuta come Il Mostro di Firenze.

Tra il 1968 e il 1985, una serie di efferati delitti scosse la Toscana: otto coppie furono uccise mentre si trovavano appartate in auto nelle campagne intorno a Firenze.

Gli omicidi, caratterizzati dall’uso di una pistola Beretta calibro 22 e da raccapriccianti mutilazioni, hanno dato vita a una delle inchieste più complesse della giustizia italiana, tra ipotesi di serial killer solitari, piste esoteriche e depistaggi.

“È una storia intricata ma è anche una storia orrendamente semplice in fondo, una sequenza, una routine di morte. Una pistola, una modalità di uccidere“, così l’ha descritta Stefano Nazzi.

L’accoglienza del pubblico e i numeri importanti testimoniano l’affetto dei fan per Indagini e per il suo autore: alla vigilia della partenza, le venti date annunciate sono tutte SOLD OUT ad eccezione di pochi biglietti rimasti per l’ultima data aggiunta da poco al Tam – Teatro Arcimboldi Milano, il 2 aprile.

Questo il calendario completo di INDAGINI LIVE – Una nuova storia nel 2025:

4 FEBBRAIO – MILANO – TAM Teatro Arcimboldi Milano SOLD OUT

5 FEBBRAIO – MILANO – TAM Teatro Arcimboldi Milano SOLD OUT

6 FEBBRAIO – MILANO – TAM Teatro Arcimboldi Milano SOLD OUT

9 FEBBRAIO – BOLOGNA – EUROPAUDITORIUM SOLD OUT

10 FEBBRAIO – TORINO – TEATRO COLOSSEO SOLD OUT

17 FEBBRAIO – TORINO – TEATRO COLOSSEO SOLD OUT

18 FEBBRAIO – TORINO – TEATRO COLOSSEO SOLD OUT

24 FEBBRAIO – BOLOGNA – EUROPAUDITORIUM SOLD OUT

25 FEBBRAIO – BOLOGNA – EUROPAUDITORIUM SOLD OUT

27 FEBBRAIO – PADOVA – GRAN TEATRO GEOX SOLD OUT

28 FEBBRAIO – BRESCIA – TEATRO CLERICI SOLD OUT

3 MARZO – MILANO – TAM Teatro Arcimboldi Milano SOLD OUT

4 MARZO – MILANO – TAM Teatro Arcimboldi Milano SOLD OUT

5 MARZO – MILANO – TAM Teatro Arcimboldi Milano SOLD OUT

10 MARZO – FIRENZE – TEATRO VERDI SOLD OUT

11 MARZO – FIRENZE – TEATRO VERDI SOLD OUT

17 MARZO – ROMA – TEATRO OLIMPICO SOLD OUT

24 MARZO – ROMA – TEATRO OLIMPICO SOLD OUT

2 APRILE – MILANO – TAM Teatro Arcimboldi Milano

22 APRILE – ROMA – TEATRO BRANCACCIO SOLD OUT

Lo stile narrativo di Nazzi è la sua impronta più riconoscibile: oggettività, approfondimento, ricerca, per il racconto dei fatti: le indagini – appunto – attraverso le testimonianze, le carte giudiziarie, il racconto dei media.

Sin dalle prime date 2024 l’accoglienza per INDAGINI LIVE è stata eccezionale, tra gli applausi scroscianti all’ingresso di Nazzi con l’ormai iconica intro del podcast e un’atmosfera da fiato sospeso durante la narrazione.

