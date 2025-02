Teatro Arcimboldi: Pierluca Mariti, 13 febbraio 2025

Pierluca Mariti, arriva per la prima volta al TAM Teatro Arcimboldi Milano il 13 febbraio 2025

Il suo, è un nuovo esilarante monologo comico, prodotto da Savà Produzioni Creative, dal titolo “Grazie della domanda”.

“Grazie per la domanda” è un viaggio attraverso vicende personali ed esperienze collettive, viste ovviamente attraverso la lente dell’ironia, alla ricerca della conoscenza di sé e di una certa leggerezza nell’affrontare piccole e grandi nevrosi quotidiane.

Tra stress da vita adulta e ricordi di infanzia, dinamiche famigliari senza tempo e nuove sfide per un artista in ascesa, tentativi di cambiare e consapevolezze di doversi accettare per come si è, Pierluca prova a mettere ordine ai pensieri e a raccontare ciò che normalmente non porta sugli schermi dei social.

