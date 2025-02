La Giunta regionale della Lombardia ha approvato, su proposta dell’assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda Barbara Mazzali, l’aggiornamento dell’accordo con ERSAF (Ente regionale servizi agricoltura foreste) per il triennio 2025-2027, finalizzato all’attività di supporto alla promozione del territorio lombardo in attuazione del progetto di marketing territoriale ‘Il Cuore dei giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano – Cortina 2026’.

Obiettivi

La finalità del provvedimento è di avvalersi della collaborazione di ERSAF per l’attività di promozione e di valorizzazione del territorio lombardo in relazione al progetto ‘Il Cuore dei giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano – Cortina 2026’. Il piano, attraverso la collaborazione dei Comuni capoluogo, connetterà i territori in un viaggio lungo un anno, con un articolato calendario di eventi, alla scoperta delle peculiarità e delle eccellenze lombarde, per poi culminare con il grande evento Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026.

Copertura finanziaria e destinatari

La spesa totale per l’attività di ERSAF ammonta a 20.000 euro e trova copertura sul bilancio di previsione 2025 -2027. I soggetti destinatari sono i Comuni capoluogo di provincia.

Mazzali: Ersaf partner strategico

“Ersaf è un partner strategico del progetto – ha commentato Mazzali – e attraverso questa collaborazione, abbiamo l’opportunità di valorizzare e raccontare l’eccellenza enogastronomica della Lombardia in tutte le sue sfumature. Un lavoro determinante che ci consente di promuovere, in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, l’unicità e la ricchezza delle nostre 12 province”. “Ringrazio quindi Ersaf e il collega Alessandro Beduschi – ha concluso l’assessore – per l’impegno condiviso in questa importante iniziativa di marketing territoriale, che rafforza il legame tra sport, tradizione e territorio”.

Cuori olimpici, un viaggio nelle 12 province della Lombardia

Cuori Olimpici è un viaggio che si articola in un’ideale staffetta olimpica: inizierà il 9 marzo da Brescia con la ‘Bam-Brescia art marathon’ e proseguirà attraverso le dodici province lombarde, ognuna con la sua tappa dedicata. Da Pavia, che rievoca i 500 anni della storica battaglia con la ‘CorriBattaglia’, a Milano, con la maratona più veloce d’Italia e la ‘Family run’. E, ancora, Lodi con i ‘Laus open games’, e Cremona che rende omaggio alla sua identità fluviale con ‘La grande festa del fiume Po’.

Mantova, ospiterà la storica ‘Minciomarcia’, mentre Varese punterà su un percorso musicale e sportivo al Sacro Monte. Lecco inviterà a riscoprire le sue vette con ‘Ama la montagna’ e Monza accoglierà gli appassionati del motorsport con ‘Monza fuori GP – Cuori Olimpici’. Bergamo porterà invece alla scoperta delle sue scale con la camminata culturale ‘Millegradini’. A Sondrio, in Valtellina, l’enogastronomia incontrerà la corsa tra i vigneti con la ‘Wine trail family’. Como infine chiuderà l’anno sulle rive del lago con la spettacolare ‘Lake half marathon’

