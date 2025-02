Wonderlast Festival annuncia le date della quarta edizione, il 12 e 13 luglio 2025 in una nuova location: il Wonderlast Park a Gubbio (Perugia).

Dopo aver ospitato artisti del calibro di Guè, Gabry Ponte, Tony Effe, Mr. Rain, Il Pagante e tanti altri che si sono esibiti davanti a migliaia di spettatori, il Wonderlast Festival è pronto a tornare con la quarta edizione ricca di novità e sorprese.

Wonderlast Festival è un evento musicale ibrido che unisce generi diversi e persone provenienti da ogni angolo d’Italia e si ispira ai grandi festival nord europei, creando un’esperienza unica e irripetibile. Per la sua quarta edizione, il festival avrà una nuova location: il Wonderlast Park, posizionata a due passi dalla vecchia venue, in un’area di due ettari immersa nel verde che verrà allestita interamente per l’occasione in un’atmosfera accogliente e con un panorama mozzafiato che farà da sfondo a due giornate di pura magia.

Oltre alle esibizioni musicali, il festival offrirà anche aree food & beverage, la wonderlast Forest e varie attività che renderanno il festival ancora più interessante e trasformandolo in un’esperienza unica.

Il Festival è caratterizzato da un potente sound system e da effetti speciali che contribuiscono a realizzare un’ atmosfera coinvolgente. La struttura dello stage, con i

suoi otto metri di altezza, è il cuore pulsante del festival, dove le emozioni si fondono con la musica per creare un’esperienza suggestiva per tutti i partecipanti.

“Wonderlast Festival nasce per staccarsi definitivamente dal concetto di festival inteso come “rassegna” o “pool di concerti” ma per realizzare una vera e propria situazione da festival che va ben oltre il semplice aspetto musicale. Ogni settore è curato nei minimi particolari per offrire un’esperienza tale da riuscire a creare una vera e propria bolla tra il festival e il mondo esterno. E dopo le oltre 8000 presenze in due giorni della scorsa edizione, abbiamo avuto bisogno di richiedere una nuova location, adatta a sostenere la crescita della manifestazione sia in termini di presenze, che in termini di qualità dei servizi proposti” – commenta Giordano Babucci, direttore artistico del festival.

I biglietti per il Wonderlast Festival sono in vendita da martedì 25 febbraio dalle 14 sul sito ufficiale dell’evento o su ticketsms dove è possibile acquistare i Wonderlast Dreamer’s Tickets: biglietti scontati e validi per entrambe le giornate del festival e disponibili solo per 48 ore.

Per ulteriori informazioni, aggiornamenti e per acquistare i biglietti, visitate il sito web

Wonderlast Festival – Wonderlast Park – Via delle Fosse Ardeatine, Gubbio (Pg)

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia