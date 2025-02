Tutti i bollatesi possono dire la loro

L’Amministrazione comunale prosegue il percorso partecipativo finalizzato a completare l’iter di aggiornamento del Piano di Governo del Territorio.

Oltre a due incontri destinati a cittadini prima e professionisti poi, sono stati messi a punto 4 questionari online su diverse tematiche, utili a coinvolgere i bollatesi su Ambiente, Commercio, Mobilità, Servizi.

Tutti possono dare il proprio contributo al PGT attraverso la compilazione che richiede pochi minuti e che consente di raccoglie considerazioni e commenti di chi vive e lavora a Bollate, con l’obiettivo di migliorare sempre più la qualità della vita in città.

Ricordiamo le date dei due incontri di approfondimento del PGT:

Il primo è dedicato dedicato al coinvolgimento di tutti i cittadini di tutte le frazioni di Bollate, e si terrà sabato 22 febbraio 2025, alle ore 10.00 in Biblioteca.

Il secondo è dedicato al coinvolgimento dei professionisti locali, delle associazioni e dei soggetti economici e si terrà venerdì 28 febbraio 2025, alle ore 20.00, in sala Consiglio.

Un percorso di partecipazione e condivisione, dunque, per costruire insieme il nuovo Piano di Governo del territorio per la nostra Città.

“Crediamo fermamente nell’importanza della partecipazione attiva dei cittadini – ha detto il Sindaco di Bollate Francesco Vassallo. Il PGT non è solo un documento tecnico, ma uno strumento per migliorare la qualità della vita di tutti. Invitiamo quindi ogni bollatese a contribuire con idee e suggerimenti per costruire una città più sostenibile, accogliente e innovativa.”

Per saperne di più: https://pgtbollate.altervista.org/

Per compilare i questionari: https://pgtbollate.altervista.org/questionari-partecipativi/

