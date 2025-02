La famiglia Marley, UMe e Island Records onoreranno l’eredità di Bob Marley con una celebrazione durante tutto il 2025 per commemorare l’80° compleanno dell’Artista, l’importanza della sua musica e della lotta per giustizia sociale uguaglianza.

Le celebrazioni ‘Marley 80’ avranno inizio con ‘Uprising’, un concerto-tributo in live streaming trasmesso dai Tuff Gong Studios della famiglia, a Kingston, Giamaica. Si esibiranno Artisti giamaicani celebri e meno noti, tra cui Mortimer, Bugle, Kumar Fyah, Naomi Cowan, Quan Dajai, Kelly Shane e Alexx A-Game.

Molti di loro erano presenti nel film Bob Marley: One Love. Durante il live streaming saranno ripresentate alcune tra le migliori esibizioni dal vivo dei compleanni passati, singole esibizioni di alcuni Artisti, uno showcase della Bob Marley Foundation, e altro ancora.

Per godere di tutto questo basterà sintonizzarsi sul canale YouTube ufficiale di Tuff Gong TV per la diretta streaming: oggi giovedì 6 febbraio, dalle ore 22 italiane.

«Celebrare l’80° compleanno di papà con il tema “Uprising” è un momento speciale per la nostra famiglia e i fan di tutto il mondo. Questo album rappresenta molto del suo spirito, con canzoni potenti come “Forever Loving Jah”, “Coming In From The Cold”, “Could You Be Loved” e “Redemption Song”, che continuano a ispirare generazioni», afferma Cedella Marley, CEO del Bob Marley Group of Companies.

«Ogni anno onoriamo la sua eredità in un modo che unisce la nostra famiglia allargata, gli amici e i fan da ogni angolo del mondo. Questo 80° traguardo è un promemoria del suo eterno appello all’amore, alla resilienza e alla libertà».

Ulteriori festeggiamenti includono la prima puntata di “Bob Marley & I” con il regista, DJ e musicista britannico Don Letts, che racconta l’esperienza che gli ha cambiato la vita vedendo Bob Marley & The Wailers al famigerato Lyceum Theatre di Londra nel 1975.

La prima puntata di “Bob Marley & I” e gli altri episodi in live streaming saranno trasmessi su Tuff Gong TV e sui canali ufficiali di Bob Marley, QUI.

Ulteriori informazioni sugli eventi MARLEY 80 saranno rivelate nelle prossime settimane.

