Vincent Lindon, protagonista di NOI E LORO (titolo originale: Jouer avec le feu), il nuovo film delle acclamate registe Muriel e Delphine Coulin in sala dal 27 febbraio con I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection, a partire dall’8 febbraio sarà protagonista di un tour promozionale in Italia – insieme all’attore Stefan Crepon – e sarà insignito del Master ad Honorem in Arti del racconto. Letteratura, cinema, televisione conferito dall’Università IULM.

La cerimonia di consegna si terrà lunedì 10 febbraio alle ore 11.00 nel prestigioso Ateneo milanese e sarà aperta anche alla cittadinanza.

Dopo la vittoria della Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile alla 81. Mostra del Cinema di Venezia, dove NOI E LORO è stato presentato in anteprima mondiale, questo riconoscimento celebra l’attore francese e la sua straordinaria carriera, iniziata negli anni Ottanta, che di recente lo ha visto recitare anche nella dura trilogia sui danni del neocapitalismo diretta da Stéphane Brizé (La legge del mercato, In guerra e Un altro mondo) e nel film Palma d’oro a Cannes 2021, Titane.

Dramma familiare di grande impatto emotivo e di stringente attualità, NOI E LORO vede il veterano Lindon affiancato da due giovani promesse della nuova generazione del cinema francese, Benjamin Voisin (Estate ’85, Illusioni Perdute) e Stefan Crepon (Peter von Kant, Lupin).

Lindon interpreta Pierre, un padre vedovo che alleva da solo i suoi due figli (Voisin e Crepon). Mentre il più giovane avanza serenamente nella vita e si prepara a trasferirsi a Parigi per frequentare l’università, il maggiore si avvicina a movimenti estremisti, violenti e razzisti.

Pierre assiste impotente alla pericolosa piega che sta prendendo la vita del figlio, tentando con grande difficoltà di gestire il rapporto con lui e a creare un vero dialogo e confronto all’interno della famiglia.

Sempre a Venezia, oltre alla Coppa Volpi, NOI E LORO si è aggiudicato uno dei premi collaterali più importanti, il Leoncino d’oro, premio istituito da Agiscuola, la cui giuria è composta da giovani da tutta Italia.

NOI E LORO di Muriel e Delphine Coulin è ispirato al pluripremiato romanzo “Quello che serve di notte” di Laurent Petitmangin, edito in Italia da Mondadori.

