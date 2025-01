Teatro Martinitt: dal 16 al 26 gennaio

Stella, dopo le delusioni in una grande casa di moda, sogna di lanciare una sua linea di abbigliamento.

Walter, architetto sognatore e visionario, licenziato per aver perso un appalto, vuole aprire una società edilizia che costruisca green e in linea col futuro.

Gianni, ex promessa del calcio, che ha smesso per un infortunio, lavora in un bar ma sogna di diventare un talent scout.

Bogdan, rom laureato in economia, incolpato ingiustamente per una truffa e cacciato da una società di investimenti, sogna di aprire un fondo privato per dimostrare che uno come lui può farcela.

In comune hanno un passato che gli ha negato i loro sogni, la voglia di riscatto per il futuro e la totale mancanza di soldi per realizzare i loro progetti.

I protagonisti pur non conoscendosi, tutti i giorni prendono la metro alla stessa fermata per andare al lavoro.

Una mattina l’ennesimo sciopero li costringe a conoscersi più a fondo: da quel giorno prenderanno sempre più confidenza e coltiveranno l’abitudine di fermarsi a fine giornata nel bar dove lavora Gianni per un aperitivo e quattro chiacchiere; capiranno che alla base delle loro insoddisfazioni c’è un senso di riscatto che li accomuna e li anima, ma al tempo stesso nessuno ha i soldi necessari per la realizzazione dei loro progetti.

Un bel giorno, tra un bicchiere e l’altro, arriverà la malsana idea: fare una rapina al portavalori della banca dove lavora Walter.

www.teatromartinitt.it

