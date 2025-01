Sergio Bonelli Editore presenta: “TEX. TERRA SENZA LEGGE”

In uscita il 28 gennaio la nuova edizione dell’epica storia scritta da Claudio Nizzi per le matite del maestro Alberto Giolitti

Per la collana dei Texoni arriva in libreria, in veste completamente rinnovata, TEX. TERRA SENZA LEGGE

Protagonista del volume è Paul Morrison, che spadroneggia a Safford servendosi di biechi intermediari per mettere in piedi un giro di attività criminali, come far attaccare diligenze e predare mandrie dagli Apaches Coyoteros, che ripaga con fucili e whisky.

I pards, dopo aver fatto mordere la polvere ai pesci piccoli della banda, anche grazie a un aiuto inaspettato, risaliranno la criminosa piramide fino a schiacciare la testa del serpente più velenoso. Così, tra inseguimenti, sparatorie, astuti tranelli e assedi in piena regola, Tex e compagni dovranno risolvere l’intricata matassa di loschi traffici che avvengono a Safford.

Il volume è arricchito dai testi “Tanti grandi per il grande Tex” di Sergio Bonelli, tratto da “Tex Speciale” n. 2 del giugno 1989, “So long, Alberto” di Giovanni Ticci e dall’intervista ad Alberto Giolitti intitolata “Lungo viaggio verso Tex”.

