A51 Tangenziale Est di Milano, chiusura ramo di svincolo in uscita per Milano Ponte Lambro / Centro Cardiologico Monzino

Nell’ambito dei lavori di competenza del Comune di Milano per l’ampliamento e la riorganizzazione dello svincolo di MI-Mecenate lungo la A51-Tangenziale Est di Milano, dalle ore 10.00 di lunedì 20 gennaio fino alle ore 17.00 di lunedì 30 giugno 2025, verrà chiuso al traffico in modo permanente il ramo di svincolo in uscita per Milano Ponte Lambro / Centro Cardiologico Monzino (km 2+594) da carreggiata nord (direzione A4-Usmate).

Durante i lavori, resterà regolarmente fruibile il ramo di svincolo in uscita per Milano via Mecenate – Centro Città (km 2+594) dalla medesima carreggiata nord.

Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria su via Mecenate in direzione Q.re Ponte Lambro / Centro Cardiologico Monzino (come da prospetto allegato).

