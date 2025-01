Termina domenica 19 gennaio al MO.CA di Brescia la mostra fotografica di Franco Carlisi e Francesco Cito “Romanzo italiano”, patrocinata dal Comune di Brescia, curata da Giusy Tigano e organizzata da GT Art Photo Agency in collaborazione con SMI Group.

L’esposizione, che in sole tre settimane è stata visitata da oltre 1800 persone, presenta 120 fotografie in bianco e nero di due dei fotografi italiani di maggior rilievo a livello internazionale, i quali si confrontano creando una narrazione condivisa sul tema del matrimonio.

«La mostra sta avendo un successo enorme di pubblico e media. Puntiamo ad arrivare a 2300 visitatori, che sarebbe un risultato straordinario se pensiamo che la mostra è stata aperta complessivamente solo 25 giorni. Il progetto, che dopo Roma e Brescia sarà in Sicilia in estate e poi in altre due sedi prima della fine del 2025, è reso possibile grazie alla professionalità di tutti coloro che lavorano intorno alla mostra, e naturalmente alla collaborazione con SMI Group, che da subito ha sposato la proposta espositiva.»

Le immagini di Carlisi e Cito ci offrono un racconto visivo profondo e originale, un romanzo per immagini che sfida la fotografia matrimoniale tradizionale, distaccandosi dagli stereotipi di stile e linguaggio. La loro è un’esplorazione visionaria, che narra con toni poetici, ironici e disincantati le emozioni e i molteplici aspetti relazionali e sociali del matrimonio.

Le fotografie di Franco Carlisi sono una selezione del più ampio progetto “Il Valzer di un giorno”, vincitore del Premio Bastianelli nel 2011 e del Premio Pisa nel 2013. Il lavoro si concentra sulle nozze in una Sicilia nascosta, lontano dalle convenzioni, catturando l’essenza di un momento che si svolge oltre la rappresentazione scenica del matrimonio. Le immagini, dal grande impatto visivo e quasi barocche nella loro intensità, raccontano scene in cui il tempo rimane in sospensione per cogliere dettagli intensi e spontanei, come un abbraccio, uno sguardo, la lacrima di una sposa o la commozione di un genitore.

La selezione fotografica di Francesco Cito proviene dal progetto “Matrimoni Napoletani” (o “Neapolitan Wedding”), vincitore del prestigioso World Press Photo nel 1995 (categoria “Day in the Life”, 3° premio). Anche in questo caso, l’autore abbandona la monotonia della fotografia matrimoniale convenzionale per creare un linguaggio visivo nuovo, fortemente autoriale, che esplora le dinamiche sociali del matrimonio con occhio critico e riflessivo.

Il libro-catalogo della mostra, realizzato in edizione limitata per l’evento di apertura di Roma e che può essere acquistato scrivendo a info@gtartphotoagency.com, presenta due testi di approfondimento scritti da Andrea Camilleri per Franco Carlisi e Michele Smargiassi per Francesco Cito.

Tutte le opere presenti in mostra possono essere acquistate come stampe fine art in edizione limitata, certificate e firmate in originale dagli autori, rivolgendosi all’agenzia GT Art Photo Agency.

https://www.morettocavour.com

Altri articoli di Mostre su Dietro la Notizia