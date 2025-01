Lucy Dacus ha annunciato il suo attesissimo quarto album in studio, Forever Is A Feeling, in uscita il 28 marzo via Geffen Records.

copertina è un dipinto della Dacus realizzato dall’acclamato artista Will St. John e i collaboratori dell’album includono Hozier, Phoebe Bridgers, Julien Baker, Blake Mills, Bartees Strange, Madison Cunningham, Collin Pastore, Jake Finch e Melina Duterte.

Insieme all’annuncio, Dacus ha presentato due nuovi brani, “Limerence” e “Ankles”, accompagnati da un video musicale di “Ankles”, girato a Parigi e con la partecipazione speciale di Havana Rose Liu.

Queste due canzoni segnano la prima uscita musicale della Dacus da quando, nel 2024, le Boygenius sono state premiate con tre GRAMMY e un BRIT Award per il loro album di debutto, The Record.

Dacus partirà per un tour in Nord America ad aprile, dopo l’annunciata serie di spettacoli intimi in musei e luoghi speciali a febbraio. Le date primaverili saranno supportate dall’ospite speciale Katie Gavin (dei Muna) e da jasmine.4.t.

La registrazione per l’accesso alla prevendita, su lucydac.us.

La prevendita dei biglietti inizia il 21 gennaio e la vendita al pubblico il 24 gennaio.

Lucy Dacus ha collaborato con PLUS1 per far sì che 1 dollaro per ogni biglietto del suo tour sia destinato a fornire assistenza critica e sostegno alla ripresa a lungo termine per le persone, le famiglie e le comunità colpite dai devastanti incendi di Los Angeles attraverso il PLUS1 LA Fires Fund.

