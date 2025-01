Avviata ai primi dell’anno, continua la visita pastorale dell’Arcivescovo Mario Delpini nel Decanato di Rho, il primo da lui visitato nel 2025

Per La-Fra sarà una visita speciale quella dell’Arcivescovo di Milano Mons. Mario Delpini. Programmata per Domenica 2 febbraio e inserita tra gli appuntamenti previsti da un fitto calendario di incontri a Lainate, nel pomeriggio, alle 14:30 l’Arcivescovo visiterà, infatti, la sede di La-Fra onlus, la storica Associazione che ormai da cinquant’anni si prende cura delle persone con disabilità che hanno più di 18 anni e delle loro famiglie.

Saranno proprio gli ospiti del CDD – Centro Diurno Disabili di via Redipuglia ad accogliere il prelato, da sempre impegnato in un progetto episcopale volto ad aprire e mantenere nuovi e coinvolgenti dialoghi con le comunità, ad incontrare realtà dei territori come le Chiese parrocchiali celebrandovi Messe e salutando fedeli e chierichetti. E, ancora, visitando scuole, genitori, famiglie, oratori, associazioni, gruppi giovanili.

Pietro Romanò, presidente di La-Fra, sarà ad attendere l’Arcivescovo con le ragazze e i ragazzi che dell’associazione sono insieme ospiti e anima, con le loro famiglie, con i dipendenti, i collaboratori e i volontari della struttura.

“La visita dell’Arcivescovo Delpini è l’evento migliore con cui affrontare un nuovo anno di attività” – sottolinea Romanò. “Ci aspettano mesi di intenso lavoro sia nelle attività ordinarie presso il Centro Diurno e la residenza temporanea ’Il Guscio’, sia per completare i lavori di ristrutturazione del nuovo progetto ‘La Nostra Casa’, che stiamo realizzando nel cuore della Città. Il nostro lavoro, che mira sempre a valorizzare ogni persona disabile, nel proprio contesto familiare e sociale, troverà nell’incontro con l’Arcivescovo e nelle sue parole suggerimenti e indicazioni per continuare un cammino carico di speranza e fiducia in una vita buona per tutti noi.”

www.associazionelafra.org

Altri articoli di attualità su Dietro la Notizia