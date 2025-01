Marlene Kuntz con Orchestra diretta da Rodrigo D’Erasmo

Dopo il successo dello scorso anno per i festeggiamenti dei 30 anni del loro disco d’esordio Catartica, che ha visto la band protagonista del CATARTICA TOUR un tour trionfale in Italia e in Europa, i MARLENE KUNTZ annunciano il loro ritorno sul palco con un progetto senza precedenti: MARLENE KUNTZ CON ORCHESTRA.

La band porterà in scena il proprio repertorio musicale con il prestigioso accompagnamento di un’orchestra sinfonica, ma non una qualsiasi: sarà infatti la Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna, una delle istituzioni musicali più importanti d’Italia, a unirsi ai Marlene Kuntz.

A dirigere l’orchestra ci sarà Rodrigo D’Erasmo, musicista e direttore d’orchestra di straordinario talento, che aggiungerà il suo tocco unico e visionario a questo progetto.

Questi appuntamenti sono un evento esclusivo e irripetibile, in cui i brani più celebri della band – autentiche pietre miliari del rock italiano – saranno impreziositi da nuove sonorità grazie agli arrangiamenti orchestrali, per dare vita a uno spettacolo che segnerà un nuovo capitolo nella storia del rock italiano.

Sarà un viaggio musicale emozionante e inedito, dove la potenza e l’intensità dell’anima rock dei Marlene Kuntz si fonderanno con la maestosità e la raffinatezza dell’orchestra sinfonica in un’esperienza artistica che celebra l’unicità e l’eccellenza.

Ecco i tre appuntamenti da segnare in calendario, a cura di Kashmir Music:



MARLENE KUNTZ CON ORCHESTRA

7 maggio – MILANO, Teatro Repower

1 luglio – PADOVA, Sherwood Festival

4 luglio – FIRENZE, Anfiteatro Delle Cascine Ernesto de Pascale

Biglietti sono disponibili da oggi venerdì 31 gennaio:

bit.ly/MarleneKuntz-Orchestra

MARLENE KUNTZ

WEBSITE | INSTAGRAM | YOUTUBE | SPOTIFY

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia