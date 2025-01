Clara si esibirà in gara alla 75ª edizione del Festival di Sanremo con l’inedito “Febbre”, disponibile in presave e preorder, anche nel formato fisico vinile 7”- 45 giri contenente il singolo di Sanremo “Febbre” e la canzone che per la prima volta l’ha portata sul palco del teatro Ariston un anno fa, “Diamanti Grezzi”.

“Febbre”, prodotto da Dardust, parla di emozioni e sentimenti contrastanti che avvengono dentro di noi quando si insegue qualcosa, che sia un sogno o semplicemente il percorso della vita. “Febbre” racconta come sia importante trovare la versione migliore di se stessi anche tramite gli alti e bassi, proprio come la febbre che sale e scende. “Febbre”, dal punto di vista musicale e di produzione, è stato concepito come se fosse un film articolato in quattro scene principali e ognuna evoca un mondo sonoro distinto che si alterna e si evolve. Il primo mondo è rappresentato da un’intro orchestrale ed emozionale. La seconda scena entra invece nella zona più urban e trap, in cui la metrica vocale dilatata lascia spazio a un ritmo serrato, segnando un cambio repentino, un colpo di scena. È un mondo fatto di bassi pulsanti, sub profondi dove Clara, con la sua vocalità, si inserisce mostrando un’attitudine urban contemporanea. Il terzo momento è quello dell’elettronica, racchiusa però con un’estetica elegante. Clara continua a giocare con il contrasto tra la ritmica serrata e una melodia calda, creando una dimensione avvolgente e ipnotica. La quarta scena si sviluppa nello special e nel finale, in cui tutti i mondi precedenti si incontrano e si fondono: gli archi orchestrali, l’urban pulsante e l’elettronica elegante trovano una sintesi, dando vita a un climax che racchiude l’intero universo del brano. Dopo il debutto al Festival nel 2024 con “Diamanti Grezzi”, in seguito alla vittoria di Sanremo Giovani 2023 con “Boulevard”, Clara salirà di nuovo sul palco con una canzone che rappresenta il primo passo verso il suo nuovo progetto artistico e musicale.

Nella serata di venerdì 14 febbraio, dedicata alle cover, Clara si esibirà sulle note della hit internazionale “The sound of silence”, accompagnata dal trio italiano più famoso al mondo, Il Volo. “The sound of silence”, canzone amata da intere generazioni, permetterà a Clara di mostrare un lato della sua voce e della propria personalità differente, grazie anche al supporto di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, che vinsero il Festival di Sanremo esattamente 10 anni fa e con i quali la giovane artista si è esibita qualche mese fa all’Arena di Verona in occasione di “Tutti per Uno”, l’evento-concerto in cui il trio è stato accompagnato sul palco da numerosi ospiti per festeggiare insieme i 15 anni di carriera.

