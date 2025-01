Con l’arrivo della classifica FIMI/GFK, ANNA si conferma l’artista femminile con più copie vendute dell’anno: il suo album “VERA BADDIE”, infatti, ha stazionato per 9 settimane alla #1 della classifica degli album più venduti, risultando il disco rimasto più a lungo alla prima posizione dell’anno, il terzo più venduto in generale e il primo di un’artista donna.

ANNA, inoltre, è risultata essere l’artista femminile con più certificazioni FIMI del 2024: oltre 2 milioni e 500 mila copie certificate.

L’album “VERA BADDIE”, scritto interamente da ANNA, è stato un terremoto nella scena musicale italiana, diventando un fenomeno culturale e social attraverso la figura della “baddie”, ovvero il ritratto di una ragazza di oggi indipendente, promotrice del “self-empowerment”, dolce, conscia delle proprie fragilità e difetti che sa tramutare in punti di forza, impenitente, libera e senza censure.

L’artista, che in autunno inizierà il suo primo tour nei Palasport, è stata premiata dalla testata Billboard Italia come “Donna dell’Anno” e il prossimo anno sarà ai “Billboard Women In Music Awards” a Los Angeles accanto alle più grandi star internazionali per ricevere il premio “Global Force”.

CALENDARIO DATE VERA BADDIE TOUR 2025:

Domenica 16 novembre 2025 – Mantova, PalaUnical (DATA ZERO)

Sabato 22 novembre 2025 – Milano, Unipol Forum (SOLD OUT)

Domenica 23 novembre 2025 – Milano, Unipol Forum (SOLD OUT)

Lunedì 24 novembre 2025 – Milano, Unipol Forum

Mercoledì 26 novembre 2025 – Bologna, Unipol Arena

Venerdì 28 novembre 2025 – Firenze, Mandela Forum

Domenica 30 novembre 2025 – Napoli, Palapartenope

Martedì 2 dicembre 2025 – Roma, Palazzo dello Sport

Giovedì 4 dicembre 2025 – Padova, Kioene Arena

Sabato 6 dicembre 2025 – Torino, Inalpi Arena

https://www.universalmusic.it

