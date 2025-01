A “4 di sera”, l’aggressione subita dalla studentessa belga

Questa sera a “4 di sera”, nuovi dettagli sull’aggressione subita da una studentessa belga con alcuni suoi amici la notte di Capodanno in Piazza Duomo a Milano: andrà in onda un’anticipazione dell’intervista che Laura Barbier ha rilasciato al programma “Dritto e Rovescio”, che sarà trasmessa giovedì 9 gennaio in prima serata su Retequattro.

La ragazza racconta: «Entrando nella Galleria siamo stati accerchiati da una quarantina di uomini che avevano dai 20 ai 40 anni che ci hanno bloccato la strada e che non ci lasciavano passare. Ed è lì che sono iniziati i palpeggiamenti, sia al di fuori che dentro i nostri vestiti. Ho provato a reagire, ho tirato calci, ho urlato, ho insultato, anche con le mani ho provato a difendermi».

Poi aggiunge: «All’uscita della Galleria abbiamo trovato la polizia, un uomo e una donna. Ho raccontato alla poliziotta cosa ci era successo – in inglese come ho potuto, perché non parlo italiano – e lei, con le lacrime agli occhi, ci ha detto “non posso fare nulla, mi dispiace”»

L’INTERVISTA INTEGRALE IN ONDA A “DRITTO E ROVESCIO” GIOVEDÌ 9 GENNAIO

