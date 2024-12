Presepe vivente arricchisce il Natale milanese

Come Gli autori fuori porta: geografia e storia dei paesaggi lombardi, di cui abbiamo già parlato, anche questo progetto nasce da un’idea della regista Andrée Ruth Shammah, direttrice e cofondatrice del Teatro Franco Parenti di Milano, figura di spicco del mondo culturale e teatrale italiano.

Vicina dunque al mondo del teatro la realizzazione di questo PRESEPE VIVENTE non poteva che essere affidata a un regista teatrale: Andrea Chiodi che ha accettato l’incarico con grande entusiasmo. “Quando da ragazzino volevo fare teatro, iniziai proprio facendo un presepe in piazza, e credo che oggi sia un po’ rivoluzionario portare un Presepe vivente in centro a Milano e portarlo a teatro, attraverso la forma più antica del teatro” sottolinea Andrea Chiodi.

Il 5 dicembre alle 18, nel suggestivo scenario dei Bagni Misteriosi di Milano, dove poi sarà rappresentato tutti i sabati e le domeniche fino al 15 dicembre, questo inedito PRESEPE VIVENTE, verrà presentato in anteprima. Inedito perché si propone di coinvolgere anche il pubblico che non sarà solo spettatore ma anche protagonista. Per l’occasione, con lo scopo di far capire lo spirito di questo progetto e sottolineare l’importanza dei mestieri legati alla natività, ci saranno a lavorare il legno l’architetto Michele De Lucchi, a lavorare il ferro e il vetro altri esperti di fama mondiale, “un modo anche per mettere in luce il valore e l’importanza dell’artigianato” tiene a precisare Andrée Ruth Shammah, spiegando anche che questo ambizioso e costoso progetto si è potuto realizzare grazie al supporto della Regione e alla generosità di tanti, in primis lo sponsor DILS, ma anche dei gesti di molti collaboratori “volontari”.

Tra questi il regista Andrea Chiodi che afferma “ho deciso di mettere la mia professionalità a servizio di questo bellissimo progetto. Sono molto legato a questa forma di teatro che è il teatro popolare fatto nelle piazze perché è da lì che sono partito. Ho voglia di mettermi in gioco per la mia città”.

Dal 16 dicembre lo spettacolo si sposterà nel palazzo della Regione per testimoniare fisicamente questa alleanza tra la cultura e le istituzioni in quanto, come afferma Francesca Caruso, Assessore alla Cultura di Regione Lombardia: “la cultura è vita e deve prendere vita in questi progetti aperti a tutti e per tutti.”

Elena Gaggini

