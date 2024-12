A50 TANGENZIALE OVEST

Per lavori di manutenzione manufatti, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Lunedì 23 Dicembre alle ore 06:00 di Martedì 24 Dicembre 2024 e dalle ore 22:00 di Martedì 7 Gennaio alle ore 06:00 di Mercoledì 8 Gennaio 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Rozzano Quinto de’ Stampi (km 23+825) per carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in direzione sud allo svincolo Val Tidone (km 26+224) per il successivo ingresso in carreggiata nord.

A51 TANGENZIALE EST

Per lavori di installazione dispositivi AID all’interno della galleria di Vimercate, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Martedì 7 Gennaio ore 05:00 di Venerdì 10 Gennaio 2025, esclusivamente in pari orario notturno per tre (3) notti consecutive e dalle ore 23:00 di Venerdì 10 Gennaio alle ore 06:00 di Sabato 11 Gennaio 2025, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Usmate) con obbligo di uscita allo svincolo Vimercate Centro – Ospedale (Km 25+165). Contestualmente sarà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.P.2 – Vimercate Sud (Km 24+798) per la medesima carreggiata nord. I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in Tangenziale attraverso il medesimo complesso di svincoli (entrata Vimercate Centro – Oreno Km 26+623).

Per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Mercoledì 8 Gennaio alle ore 05:00 di Venerdì 10 Gennaio 2025, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive e dalle ore 23:00 di Venerdì 10 Gennaio alle ore 06:00 di Sabato 11 Gennaio 2025, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione A1-Bologna) nella tratta compresa tra gli svincoli Cernusco / Brugherio (km 15+760) e lo svincolo Sesto San Giovanni Sud – Via di Vittorio (km 11+550), rami di svincolo interclusi compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale allo svincolo Sesto San Giovanni Sud – Via di Vittorio (km 11+550).

A54 TANGENZIALE OVEST DI PAVIA

Per la realizzazione di una campagna di rilievi topografici, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 23:00 di Martedì 7 Gennaio alle ore 05:00 di Giovedì 9 Gennaio 2025, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Milano) nel tratto compreso tra il Disinnesto S.S.35 provenienza Casteggio (km 0+000) e l’Interconnessione A53/A54 (km 5+266), rami di svincolo interclusi compresi. Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Pavia Sud/Rotatoria Centro Commerciale Bennet (km 0+357) per la medesima carreggiata nord. Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in A53 Raccordo Bereguardo-PV allo svincolo Pavia-Via Riviera (A53, km 8+450).

