Il Vittoriale degli Italiani: superati i 300mila visitatori

Il Vittoriale degli Italiani ha raggiunto il grande traguardo dei 300mila visitatori. Obiettivo che la Fondazione e il suo presidente Giordano Bruno Guerri si erano posti dopo il centenario del Vittoriale (nel 2021, chiuso con soltanto 179.047 presenze a causa del covid), e che è stato raggiunto in pochissimi anni.

Così il presidente Giordano Bruno Guerri: «È un traguardo che dobbiamo a chi lavora nel e per il Vittoriale, a partire dal CdA, facendone una delle case museo più visitate al mondo e, soprattutto, un’impresa culturale di riferimento italiana, eccellenza per la regione Lombardia. Continueremo a essere un motore di cultura e a lavorare con entusiasmo per rendere la visita un’esperienza sempre più straordinaria, offrendo nuovi servizi, iniziative e bellezze». E conclude «Abbiamo festeggiato il 300 millesimo visitatore, accogliendolo di sorpresa, colmandolo di doni e regalando un ingresso a vita al Vittoriale, per due persone».

A ricevere l’ingresso a vita al Vittoriale una visitatrice da Trieste, Cinzia Bianchi, accompagnata dal marito e dalla figlia, che insieme hanno varcato l’ingresso del Parco dannunziano alle 11.41 di sabato 28 dicembre.

La continua crescita di visitatori è per il Vittoriale la conferma di essere sulla giusta strada, ma anche un risultato della passione di chi lavora ogni giorno per accogliere il pubblico in un luogo unico.

Il Vittoriale ha ottenuto infatti anche un importante riconoscimento dall’Osservatorio Musei curato da BVA–Doxa: dopo l’analisi delle recensioni online, italiane e straniere, relative ai musei italiani, il Vittoriale ha la conferma di essere al primo posto per le emozioni suscitate ai propri visitatori e per la preparazione e la cortesia dei suoi dipendenti: “Anche loro riceveranno un premio per l’obiettivo raggiunto”, conclude il presidente Guerri.

Così commenta l’Assessore alla Cultura di Regione Lombardia Francesca Caruso: “Un risultato straordinario, che premia il lavoro appassionato e costante di chi ogni giorno contribuisce a rendere il Vittoriale degli Italiani una delle realtà culturali più rilevanti e amate non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Superare i 300mila visitatori nel 2024 è un traguardo che dimostra come questa casa museo rappresenti un’eccellenza italiana, e anche un vero e proprio faro di cultura lombarda, in grado di attrarre visitatori da ogni angolo del pianeta. Voglio fare i miei più sinceri complimenti al Presidente Giordano Bruno Guerri, il cui impegno e la cui visione hanno trasformato il Vittoriale in un esempio di gestione culturale virtuosa, capace di innovare, coinvolgere e affascinare, e questo risultato è il riconoscimento del suo ruolo fondamentale nella cultura del nostro Paese”.

Il 2024 conferma il Vittoriale come una casa museo capace di affascinare, incuriosire ed emozionare, e la sua Fondazione come un modello di gestione culturale in grado di creare reti, in Italia e nel mondo, e di promuovere cultura e nuovi progetti, guardando al passato per creare il futuro.