Lella Costa, capodanno al teatro Carcano di Milano

Monologhi uditi e inauditi per accogliere il nuovo anno

Lella Costa rappresenta un caso unico nel panorama dello spettacolo in Italia. Attrice comica e brillante ma anche drammatica, doppiatrice di soap opere longeve, attivista per la parità di genere e i diritti sociali, opinionista in diversi talk televisivi, autrice dei suoi testi e di saggi. Una personalità eclettica, colta, capace di ‘rispondere a soggetto’ in ogni circostanza. Una voce inconfondibile.

A Capodanno farà un regalo al Carcano, il teatro di cui è direttrice artistica da tre anni. Una serata di stand up d’autrice. Soprattutto comedy ma non solo. Attingendo dal suo vasto repertorio: uno scrigno magico da cui usciranno fuochi d’artificio!

LELLA COSTA LATE SHOW

31 dicembre, ore 22.30

BIGLIETTI acquistabili su www.teatrocarcano.com

Posto unico intero € 80,00

Ridotto under 30 / Ridotto over 65 € 68,00

Il costo del biglietto è comprensivo di panettone, brindisi di mezzanotte con l’artista e djset.

TEATRO CARCANO corso di Porta Romana, 63 – 20122 Milano

info@teatrocarcano.com | www.teatrocarcano.com

