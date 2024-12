Emesse 1.161 sanzioni a Rho durante l’artigiano in Fiera

Si è chiuso domenica sera Artigiano in Fiera, manifestazione espositiva che ha catturato oltre un milione di visitatori. In nove giorni, dal 30 novembre all’8 dicembre 2024, sono approdati al polo di Rho Fiera Milano 2.800 espositori, 15.000 addetti e una media di 70mila/100mila persone in cerca di regali di Natale o pronte ad acquisti di vario genere. Durante la manifestazione la Polizia Locale di Rho coordinata dal comandante Antonino Frisone, d’intesa con le forze dell’ordine del territorio, ha messo in atto adeguati controlli: su due turni, durante il giorno, erano attive otto pattuglie, la sera dopo le 22 altre due.

Questo ha portato a vigilare soprattutto sull’accesso a Fiera in automobile: sono 1.161 le sanzioni emesse, per lo più per divieto di sosta. Soltanto venerdì 6 dicembre 70 i verbali per sosta su aree verdi, mercoledì 4 ben 54 sanzioni su aree verdi e sulle piste ciclabili.

Grande attenzione è stata rivolta all’area Taxi, oggetto anche di un dibattito in consiglio comunale, e agli spazi riservati ai mezzi pubblici. Tante le segnalazioni arrivate al comando di corso Europa, anche dal primo cittadino Andrea Orlandi. Al centro di coordinamento traffico erano presenti ufficiali del Comando Savarino o di Milano, attraverso una convenzione col comando milanese.

Fortunatamente non ci sono stati episodi critici sul fronte della circolazione. Le code non sono mancate, anche a causa di incidenti verificatisi in A52 e A4. Molti hanno ordinatamente atteso di arrivare a Rho Fiera nonostante le code, purtroppo molti hanno parcheggiato in sosta vietata.

La Polizia Locale ha anche fermato una decina di persone, tutte di origine Rom e tutte con numerosi precedenti penali, a bordo di tre automobili con targa straniera. A quanto pare obiettivo era lasciare una persona in auto al posto di guida, mentre due entravano nei padiglioni espositivi per compiere dei borseggi.

Una macchina con targa francese e una con targa rumena sono state fermate mentre si avvicinavano a Rho Fiera. I soggetti a bordo avevano a loro carico diversi ordini di allontanamento da parte dei Questori di numerose città. Dopo il controllo, si sono allontanati spontaneamente.

