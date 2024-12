Oggi sabato 21 dicembre 2024, alle ore 18.00, la Cattedrale di San Giustino di CHIETI ospiterà un concerto del compositore e pianista di fama internazionale Roberto Cacciapaglia nell’ambito della manifestazione Aspettando il Giubileo.

Un’occasione imperdibile in una cornice suggestiva e spirituale dall’alto valore storico e artistico, oltre che religioso, per ascoltare sia brani dell’ultimo progetto discografico di Cacciapaglia “Time To Be”, sia altre composizioni del suo straordinario repertorio musicale.

L’album “TIME TO BE” (Virgin Music Group) è disponibile dal 28 novembre in digitale (https://ingrv.es/time-to-be-97g-u) e prossimamente in vinile e cd.

L’opera segna una nuova direzione nella musica di Roberto Cacciapaglia. Dopo aver lavorato per molti anni con grandi orchestre, in questo nuovo progetto sceglie per la maggior parte delle dieci tracce che compongono l’album una formazione essenziale: pianoforte, violoncello, violoncello elettrico e postazione elettronica. Formazione che utilizza spesso nei suoi concerti e che crea un suono profondo e puro.

L’occasione per il pubblico di ascoltare interamente il nuovo album di Roberto Cacciapaglia suonato dal vivo sarà il tour TOUR TIME TO BE 2025 (prodotto e organizzato da Baobab Music), che tra marzo e aprile del prossimo anno porterà il compositore e pianista sul palco di sei teatri:

25 marzo – MILANO, Auditorium Mahler

28 marzo – VERONA, Teatro Ristori

31 marzo – BOLOGNA, Teatro Duse

1° aprile – PERUGIA, Auditorium San Francesco al Prato

2 aprile – FIRENZE, Teatro di Fiesole

24 aprile – ROMA, Parco della Musica – Sala Petrassi

I biglietti per le date sono disponibili in prevendita su TicketOne.it (https://www.ticketone.it/artist/roberto-cacciapaglia/)

