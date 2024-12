Rho: incremento di virus respiratori, campagna vaccinazioni

Nelle ultime settimane si è registrato un aumento di circolazione dei virus respiratori. In particolare, dal 2 all’8 dicembre l’incidenza delle sindromi simil-influenzali è stata di 10,5 casi per 1.000 assistiti, con un trend in aumento. Il freddo, che indebolisce il fisico e rende più deboli i meccanismi di difesa dalle infezioni, fa la sua parte: le basse temperature spingono a restare a lungo in locali chiusi e questo favorisce la trasmissione dei patogeni, tra cui i virus influenzali e il SARS-Cov-2.

L’Amministrazione comunale di Rho raccoglie l’invito di Ats Milano a richiamare l’importanza delle semplici misure preventive, le regole base per ridurre i contagi.

Eccole qui riassunte:

Rimanere al domicilio in presenza di sintomi respiratori febbrili, informando il proprio medico curante.

Proteggere naso e bocca in occasione di starnuti o tosse, utilizzando fazzoletti usa e getta.

Igienizzare frequentemente le mani poiché i virus respiratori si diffondono anche toccandosi occhi, naso o bocca con le mani contaminate.

Considerare l’utilizzo della mascherina come un presidio essenziale di protezione individuale soprattutto per coloro che per età o patologie di base sono più vulnerabili al rischio di contagio e di gravi complicanze.

Un altro aspetto da considerare con attenzione è rappresentato dalle vaccinazioni, che possono ridurre i rischi di contagio e garantire protezione ai singoli e alla collettività. Pertanto, si ricorda l’importanza delle vaccinazioni antinfluenzale e Covid-19 che rimangono presidi fondamentali di prevenzione, in via prioritaria per le persone più fragili, ma sono disponibili per tutti. Come ricorda ATS Milano, dal 4 novembre 2024 l’offerta vaccinale è stata estesa a tutta la popolazione con ampia possibilità di accedere alla profilassi, contribuendo a proteggere la nostra salute e quella di chi ci è vicino.

Le vaccinazioni vengono erogate su prenotazione, collegandosi al seguente link:

https://prenotasalute.regione. lombardia.it/prenotaonline/

