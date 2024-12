“Camminando vedrai”, il nuovo singolo del cantautore Deve

Dal 10 gennaio 2025 in radio e nei digital store, “Camminando vedrai” il nuovo singolo dell’artista DEVE

DEVE, il cantautore torinese, torna sulla scena musicale con un nuovo singolo intitolato “Camminando vedrai”, una ballata rock che invita alla riflessione e alla riscoperta delle piccole meraviglie della vita.

Produzione d’eccellenza

La produzione e l’arrangiamento di questo nuovo progetto vedono la straordinaria partecipazione di Mauro Paoluzzi, figura iconica della musica italiana.

Paoluzzi ha collaborato con artisti leggendari come Gianna Nannini, Loredana Bertè, Eros Ramazzotti, Anna Oxa, Roberto Vecchioni, i Bluvertigo, e recentemente il gruppo rock Deshedus contribuendo a plasmare alcune delle più grandi hit della musica italiana.

Conosciuto per la sua passione nella scoperta e valorizzazione di nuovi talenti, Paoluzzi porta il suo tocco unico e la sua visione innovativa a “Camminando vedrai“, aggiungendo un ulteriore strato di profondità e raffinatezza alla produzione.

Il messaggio del brano

“Camminando vedrai” è un inno alla consapevolezza e alla gratitudine. Attraverso parole semplici e dirette, DEVE esplora il significato del camminare come metafora della vita e come gesto che ci invita a rallentare per osservare e apprezzare il mondo che ci circonda. “Ascoltare musica è rallentare nella vita, è camminare e non correre. L’azione dell’ascolto è anche guardarsi intorno. Ascoltare è una bella passeggiata,” afferma l’artista.

Pre-Save disponibile ora: https://frontl.ink/nrjz2lr

Pubblicato dall’etichetta Terzo Millennio Records

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia