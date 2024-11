Università di Pavia: attività, relazioni e prospettive

Nel 2024 ricorre il quarantesimo anniversario del CICOPS, la Commissione Internazionale per la Cooperazione allo Sviluppo interna al GLOBEC (Center for Global Strategic Engagement) dell’Università di Pavia.

Questo importante traguardo coincide con i cinquant’anni di EADI (European Association of Development Research and Training Institutes) e i dieci anni del SISTERR (Sistema Territoriale Pavese per la Cooperazione Internazionale), di cui UniPv è membro.

Un triplo traguardo, che testimonia l’impegno del nostro Ateneo nel campo della cooperazione internazionale, in rete con istituzioni e realtà locali ed europee.

Per celebrare questa ricorrenza, l’Università di Pavia ospiterà due eventi

Sabato 23 novembre 2024, dalle 9:30 alle 12:30, si terrà la conferenza “Sguardi e visioni per il futuro della cooperazione internazionale allo sviluppo” presso l’Aula Scarpa (Sede Centrale, cortile dei Caduti, ingresso da c.so Strada Nuova 65). Alla presenza delle autorità locali, verranno presentate le attività dell’Università di Pavia e degli Enti territoriali nell’ambito della Cooperazione internazionale, nonché la strategia di AICS nella cooperazione universitaria e degli Enti Territoriali.

(Link al programma ).



Mercoledì 27 novembre, dalle 9:30 alle 17:00, seguirà la conferenza “Building Together: Enhancing European and African Collaboration in Research and Innovation”, presso la Chiesetta Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali (via San Felice Al Monastero 5). Questo evento intende promuovere la collaborazione fra istituzioni pubbliche di spicco (quali EADI, Coimbra Group e AICS) e professori provenienti da Europa e Africa. Sarà l’occasione per esplorare sinergie, condividere conoscenze e sviluppare congiuntamente soluzioni alle sfide globali.

(Link al programma).

La partecipazione è libera e aperta a tutti gli interessati; per informazioni rivolgersi a cicops@unipv.it

Ma l’Università di Pavia celebra anche il suo 40° anniversario di impegno nel campo della cooperazione allo sviluppo, con un focus speciale sull’Africa.

Questo importante traguardo sottolinea l’impegno costante dell’ateneo verso lo sviluppo sostenibile del continente africano, consolidato dal lancio del nuovo “Piano d’Azione per l’Africa 2023-2030”.

Il nuovo Piano d’Azione per l’Africa rappresenta una strategia ambiziosa e multifocale, volta a promuovere giustizia sociale, crescita economica e sviluppo sostenibile.

L’iniziativa mira a rafforzare le partnership con università africane nel campo della didattica e della ricerca, anche attraverso la promozione di scambi accademici.

Le sfide complesse che caratterizzano la regione richiedono un approccio multidisciplinare e l’Università di Pavia collabora con università e partner locali in vari settori come ingegneria, agricoltura, sanità pubblica e scienze sociali per affrontare queste sfide. La ricerca e la collaborazione tra la nostra Università e le Università partner africane sono sempre state elementi unificanti: contribuiscono a questa sinergia i tanti giovani ricercatori africani che da quasi trent’anni hanno svolto una parte della loro attività a Pavia grazie ad una borsa di studio CICOPS. La grande maggioranza di questi borsisti è rimasta a noi legata con la qualifica di “Fellow”, una rete di “ambasciatori” di Pavia in 61 Paesi del Sud del mondo, specialmente in Africa (http://cicops.unipv.it/mappa- interattiva-cicops-fellows/). Questa forte collaborazione è essenziale per condividere conoscenze e competenze che possono essere utilizzate per affrontare i problemi dello sviluppo. Grazie ai fondi dell’Unione Europea provenienti dai progetti Erasmus+ e alla collaborazione con l’AICS – Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo – l’Università di Pavia, attraverso le sue strutture GLOBEC (Center for Global Strategic Engagement), presieduto dalla Professoressa Antonella Forlino, e CICOPS (Committee for International Cooperation and Development), presieduto dal Professor Gian Battista Parigi, svolge un ruolo determinante nel contribuire alle attività di sviluppo in molti paesi africani. Con il Piano d’Azione per l’Africa, l’Università si dota di un documento strategico per intensificare i suoi sforzi per contribuire a creare un’Africa sostenibile, inclusiva e prospera.

Parallelamente al lancio del Piano d’Azione per l’Africa, l’Università di Pavia ha presentato uno studio intitolato “Unlocking Potential: Assessing Europe-Africa Research Partnerships” (http://cicops.unipv.it/wp- content/uploads/2024/05/ Unlocking-Potential_Assessing- Europe-Africa-Research- Partnerships_ok.pdf). Guidato dalla Prof.ssa Maria Sassi, lo studio offre un’analisi approfondita delle collaborazioni di ricerca tra Europa e Africa, evidenziando le sfide e le opportunità esistenti. Questo rapporto presenta i risultati di un questionario somministrato ai ricercatori africani partecipanti al programma di borse di studio CICOPS, il cui obiettivo era raccogliere dati riguardanti le collaborazioni di ricerca tra i borsisti CICOPS africani e le università e istituzioni in Europa e Africa. Comprendere le caratteristiche della collaborazione tra le università europee e africane e le collaborazioni intra-africane nella ricerca è essenziale per massimizzare l’impatto, l’efficienza e l’equità degli sforzi di ricerca, contribuendo in ultima analisi ad avanzare la conoscenza e ad affrontare le sfide sociali in entrambi i continenti.

Le raccomandazioni dello studio propongono una strategia per promuovere collaborazioni eque e sostenibili tra istituzioni africane ed europee, enfatizzando le fonti di finanziamento, lo sviluppo delle infrastrutture, la formazione delle capacità, il trasferimento delle conoscenze e le iniziative di ricerca collaborativa. Si sottolinea l’importanza di programmi di laurea congiunti, eventi culturali realizzati congiuntamente e borse di studio a lungo termine per sostenere gli obiettivi di ricerca e rafforzare la mobilità accademica. I programmi di borse di studio dell’Università di Pavia sono considerati cruciali per mettere in pratica queste raccomandazioni, contribuendo allo sviluppo di una forza lavoro qualificata e promuovendo la comprensione e la collaborazione interculturale.

A seguito delle raccomandazioni dello studio, l’Università di Pavia annuncia il lancio del CICOPS AFRICA CONNECT Forum, una piattaforma destinata a facilitare lo scambio di conoscenze e la collaborazione tra ricercatori africani ed europei. Gli obiettivi principali del forum includono la condivisione di articoli accademici e metodologie innovative, la promozione di progetti di ricerca congiunti, l’organizzazione di conferenze e workshop per il networking e lo sviluppo professionale, l’offerta di programmi di mentorship e formazione specializzata. Il forum mira, inoltre, a promuovere una comunità accademica pavese inclusiva e diversificata e a creare partenariati robusti con istituzioni di ricerca africane.

Con queste iniziative, l’Università di Pavia riafferma il suo impegno verso lo sviluppo sostenibile in Africa, basato su solide collaborazioni accademiche e istituzionali e un approccio integrato e multidisciplinare.

