Bollate: Ciclabile via Vittorio Veneto, partono i lavori

Il Comune informa che da mercoledì 20 novembre parte il cantiere finanziato con fondi PNRR e finalizzato alla realizzazione della ciclabile di via Vittorio Veneto, per il tratto da via Verdi a piazza San Francesco.

A partire dal 20 novembre, dunque, riduzione a una corsia della carreggiata di via Vittorio Veneto in direzione nord-sud (da via Verdi a San Francesco) con il cantiere dinamico che inizia dal lato via Verdi e si sposta fino piazza san Francesco, man mano che viene realizzata la ciclabile.

