Controlli congiunti tra Polizia Locale e Carabinieri di Rho

Nei giorni scorsi, la sera di venerdì 22 novembre, la Polizia Locale di Rho e i Carabinieri della Stazione di Rho hanno messo in atto un controllo congiunto del territorio, prestando particolare attenzione a piazza Libertà, vicino alla stazione ferroviaria del centro, a piazza Marinai d’Italia, a un locale di corso Europa.

L’operazione congiunta ha visto impegnate tre pattuglie della Polizia Locale, che hanno attuato controlli di pubblica sicurezza ma anche di polizia amministrativa e annonaria in alcuni locali della città, e una dei carabinieri della Stazione di Rho.

L’iniziativa è stata organizzata su richiesta del Sindaco Andrea Orlandi, assessore alla Sicurezza, tenendo anche conto delle segnalazioni dei cittadini. Sono trenta le persone controllate, metà delle quali è risultata avere precedenti penali per vari reati, soprattutto furti e rapine ma anche detenzione di stupefacenti ai fini dello spaccio.

Dalle 17 alle 20.30 le pattuglie hanno perlustrato le zone interessate e controllato tutte le persone identificate.

“Teniamo sempre in considerazione le segnalazioni dei rhodensi – spiega il Sindaco Orlandi – Non sono stati individuati reati durante i controlli, ma è anche importante che persone che già vantano precedenti e frequentano il territorio avvertano la presenza delle forze dell’ordine, che non smettono mai di pattugliare centro e frazioni. Altre operazioni congiunte verranno messe in atto prossimamente, continuando a contare sulla costante collaborazione dell’Arma”.

