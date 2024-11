Nell’ambito dei lavori di realizzazione della pista ciclabile che congiungerà Vaprio d’Adda con Gessate, si comunica che, per permettere in totale sicurezza l’installazione di nuove barriere di contenimento (guardrail) lungo la ex S.S. 525 “del Brembo”, dal 27 novembre 2024 al 08 dicembre 2024, sarà istituito un senso unico alternato regolato da movieri, dal km 18+200 al km 23+700 nei Comuni di Pozzo d’Adda, Vaprio d’Adda e Inzago, nei momenti di attività delle maestranze.

